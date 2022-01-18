https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768332710.html

Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности

Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности - РИА Новости, 18.01.2022

Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности

Российские и белорусские вооруженные силы рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности нужно будет полностью задействовать... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:47

2022-01-18T11:47

2022-01-18T13:02

союзное государство

безопасность

белоруссия

александр фомин

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_821:0:2946:1196_1920x0_80_0_0_89dc3bc1213738b19b07cbe8c9ed8a34.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские и белорусские вооруженные силы рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности нужно будет полностью задействовать военный потенциал двух стран, рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин."Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению", — заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.Из-за этого к предстоящей проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в Белоруссии, привлекут от России часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), добавил Фомин.Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения вооруженных сил двух стран "Союзная решимость — 2022", которые станут частью внезапной проверки сил и средств реагирования.

https://ria.ru/20220111/patrulirovanie-1767378359.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белоруссия, александр фомин, вооруженные силы рф, россия