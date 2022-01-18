https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768332710.html
Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности
Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности - РИА Новости, 18.01.2022
Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности
Российские и белорусские вооруженные силы рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности нужно будет полностью задействовать... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:47
2022-01-18T11:47
2022-01-18T13:02
союзное государство
безопасность
белоруссия
александр фомин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские и белорусские вооруженные силы рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности нужно будет полностью задействовать военный потенциал двух стран, рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин."Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению", — заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.Из-за этого к предстоящей проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в Белоруссии, привлекут от России часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), добавил Фомин.Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения вооруженных сил двух стран "Союзная решимость — 2022", которые станут частью внезапной проверки сил и средств реагирования.
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безопасность, белоруссия, александр фомин, вооруженные силы рф, россия
11:47 18.01.2022 (обновлено: 13:02 18.01.2022)
Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности
Россия и Белоруссия готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Российские и белорусские вооруженные силы рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности нужно будет полностью задействовать военный потенциал двух стран, рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин
.
"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению", — заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.
Из-за этого к предстоящей проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в Белоруссии, привлекут от России часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), добавил Фомин.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения вооруженных сил двух стран "Союзная решимость — 2022", которые станут частью внезапной проверки сил и средств реагирования.