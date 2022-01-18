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Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Москву с первым визитом в новой должности, заявила, что возложила цветы к могиле... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:41

2022-01-18T12:41

2022-01-18T12:41

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анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Москву с первым визитом в новой должности, заявила, что возложила цветы к могиле Неизвестного солдата."Глубина исторических связей между нашими странами послужила для меня причиной и основанием для того, чтобы во время своего первого визита возложить венок на могилу Неизвестного солдата", - сказала Бербок на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Она отметила, что история отношений между Россией и Германией "одновременно и боль, и задача для всех, кто формирует нашу политику сегодня, завтра и для грядущих поколений - это поручение по примирению наших стран".

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