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Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 18.01.2022
Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Москву с первым визитом в новой должности, заявила, что возложила цветы к могиле... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:41
2022-01-18T12:41
2022-01-18T12:41
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Москву с первым визитом в новой должности, заявила, что возложила цветы к могиле Неизвестного солдата."Глубина исторических связей между нашими странами послужила для меня причиной и основанием для того, чтобы во время своего первого визита возложить венок на могилу Неизвестного солдата", - сказала Бербок на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Она отметила, что история отношений между Россией и Германией "одновременно и боль, и задача для всех, кто формирует нашу политику сегодня, завтра и для грядущих поколений - это поручение по примирению наших стран".
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в мире, германия, москва, россия, анналена бербок
Глава МИД Германии возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Глава МИД Германии Бербок возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве