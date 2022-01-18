https://ria.ru/20220118/belorussiya-1768402284.html

Будущие президенты Белоруссии уже практически видны, заявил Лукашенко

Будущие президенты Белоруссии уже практически видны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.01.2022

Будущие президенты Белоруссии уже практически видны, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущие главы государства уже "практически видны", и подчеркнул, что белорусское общество изменилось с... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:17

2022-01-18T16:17

2022-01-18T16:17

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минск

александр лукашенко

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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущие главы государства уже "практически видны", и подчеркнул, что белорусское общество изменилось с середины 1990-х годов и не будет выбирать в президенты случайных людей."Мы четко определились: поколение нынешнее… должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, - к власти. Мы (нынешнее поколение управленцев – ред.) не должны конфликтовать с ним. Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь рычаги. Вот оно и есть: Всебелорусское народное собрание и так далее. Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений конституции. Видеофрагмент мероприятия опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".По его словам, "не будет так, как в 1994 году избирали этого президента". "Тогда все ошалели, не знали, что делать, увидели нарастающую коррупцию, бандитизм… Людям надо было какое-то спасение – вот они и воткнулись в Лукашенко… председатель (парламентской) комиссии по борьбе с коррупцией - я там выступал открыто, честно, никого не боясь. Совершенно случайно наткнулись – избрали. Сейчас этого не будет. Сейчас уже народ ушлый, не та жизнь", - полагает Лукашенко.Он отметил, что "одно дело – говорливые президенты, а другое – за ними что-то стоит, какой-то опыт". "Общество другое. Думать о том, что изберут случайного (президента – ред.), как когда-то в средине 90-х, - этого уже не будет. Будут люди уже избирать осознанно", - продолжил Лукашенко."Вот для этого момента нам нужна (новая – ред.) конституция: надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению, чтобы мы потом локти не кусали, что могли что-то исправить, а рычагов не оставили. Если цивилизованно – то Всебелорусское народное собрание должно сыграть эту роль. Это от жизни концепция: нынешнее поколение за собой оставляет какие-то рычаги управления", - сказал он. Однако Лукашенко обратил внимание, что при этом важно не допустить двоевластия. По его мнению, Всебелорусское народное собрание как народное вече в чем-то должно сдерживать президента, все органы власти, но "оно не должно довлеть над президентом и его полномочиями".Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Всенародное обсуждение проекта предшествует референдуму. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы. Проект поправок в конституцию предусматривает, что Всебелорусское народное собрание станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

https://ria.ru/20210809/premmnik-1745043550.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко