https://ria.ru/20220118/avstraliya-1768426191.html
Посольство Австралии в России ограничило прием заявок на визу
Посольство Австралии в России ограничило прием заявок на визу - РИА Новости, 18.01.2022
Посольство Австралии в России ограничило прием заявок на визу
Несмотря на то, что Австралия признала российскую вакцину "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации, заявки на выдачу виз в России не принимаются,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:49
2022-01-18T17:49
2022-01-18T17:56
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что Австралия признала российскую вакцину "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации, заявки на выдачу виз в России не принимаются, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве."Все визовые заявки в настоящее время принимаются и обрабатываются посольством Австралии в Белграде. Посольство Австралии в России больше не занимается визовыми вопросами, вследствие чего не обладает статистическими данными по количеству принятых заявлений", - говорится в сообщении дипмиссии.В посольстве также пояснили, что все заявления на выдачу визы обрабатываются онлайн министерством внутренних дел вне зависимости от гражданства заявителя.Ранее австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что сертификат о двух прививках российской вакцины "Спутник V" теперь будет основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Управление убедилось, что вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Курс однократной прививки "Спутником Лайт" регулятор пока не признал.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/avstraliya-1768215462.html
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австралия, москва, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм
17:49 18.01.2022 (обновлено: 17:56 18.01.2022)
Посольство Австралии в России ограничило прием заявок на визу
Посольство Австралии в Москве: заявки на выдачу виз в страну в России не принимаются