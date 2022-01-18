https://ria.ru/20220118/aktsii-1768414627.html

Российский рынок акций обвалился на 5% под давлением геополитики

Российский рынок акций обвалился на 5% под давлением геополитики - РИА Новости, 18.01.2022

Российский рынок акций обвалился на 5% под давлением геополитики

Российский рынок акций во вторник продолжает падение на росте геополитических рисков - долларовый индекс РТС уходил ниже 1400 пунктов впервые с 4 февраля 2021... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:12

2022-01-18T17:12

2022-01-18T17:12

экономика

brent

московская биржа

сбербанк россии

ртс

андрей кочетков

цены на нефть

дмитрий александров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский рынок акций во вторник продолжает падение на росте геополитических рисков - долларовый индекс РТС уходил ниже 1400 пунктов впервые с 4 февраля 2021 года, индекс Мосбиржи опускался ниже 3400 пунктов впервые с 14 декабря 2021 года, следует из данных Московской биржи."Российский рынок вновь активно снижается под аккомпанемент геополитических новостей. Сначала появилась публикация The New York Times о подготовке эвакуации российских дипломатов из Украины, а затем и новости о совместных российско-белорусских учениях. Естественно, что нервозная ситуация лишь усугубилась, хотя первая новость уже получила опровержение, а совместные учения были давно запланированы", - комментирует ситуацию Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".Индекс Мосбиржи к 16.19 мск падает на 4,53%, до 3399,23 пункта, ранее опускался до 3353,14 пункта. Долларовый индекс РТС падал на 4,94%, до 1402,14 пункта, раннее опускался до 1380,29 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" повышается в то же время на 30 копеек, до 76,39 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 86,85 рубля.Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2%, до 87,5 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы и ведущие европейские фондовые площадки снижаются в пределах 1%.Российский рынок акций продолжает падать широким фронтом, растущих историй не наблюдается.Динамику значительно хуже рынка показывают акции АФК "Система" (-4,87%), расписки VK (-6,9%), "Яндекса" (-5,41%), "Новатэка" (-4,17%) и "Распадской" (-10,25%). Акции Сбербанка находятся под серьезным давлением: обыкновенные акции теряют 7,22%, а префы - 7,05%.ПРОГНОЗЫ"Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы, не получив обнадеживающих геополитических новостей. Многолетних пиков нефтяных цен в складывающейся ситуации явно недостаточно для возвращения рынка к росту, при этом краткосрочная перепроданность российских индексов сохраняется, оставляя покупателям существенный потенциал для отскока при улучшении фундаментальных сигналов", - считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".Кочетков прогнозирует, что если индекс Мосбиржи сумеет закрепиться ниже 3435 пунктов, то снижение может продолжиться.Дмитрий Александров из "Универ Капитала" считает, что если не поступит новой порции негатива, то индекс Мосбиржи сумеет закрыть день выше 3400 пунктов по индексу Мосбиржи. Эксперт добавляет, что столь резкий провал очевидно связан с закрытием маржинальных позиций покупателей.

https://ria.ru/20220118/dollar-1768292554.html

https://ria.ru/20220118/neft-1768319627.html

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экономика, brent, московская биржа, сбербанк россии, ртс, андрей кочетков, цены на нефть, дмитрий александров