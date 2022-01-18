https://ria.ru/20220118/aktsii-1768291817.html

Новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить

Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить - РИА Новости, 18.01.2022

Новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить

Московская биржа допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова рассказывает в беседе с... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T01:17

2022-01-18T01:17

2022-01-18T01:17

экономика

московская биржа

ирина прохорова

акции

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Московская биржа допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова рассказывает в беседе с агентством "Прайм", на какие компании стоит обратить внимание инвесторам с горизонтом планирования от года.Эксперт выделяет американских Nordstrom, а также American Eagle Outfitters, которая достигла рекордной выручки и прибыли, тем самым опередив собственные прогнозы.Кроме того, собеседница агентства указала на бумаги изготовителя и поставщик химикатов, реагентов и лабораторного расходного материала для биотехнологических компаний Avantor. Также, по мнению эксперта, привлекательно выглядят бумаги Sprouts Farmers Market, Inc. и Dick’s Sporting Goods. "Несмотря на увеличившуюся капитализацию, компания продолжает стоить дешево по множеству показателей", — считает Прохорова.

https://ria.ru/20220116/aktsii-1768038765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, ирина прохорова, акции