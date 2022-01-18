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Новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить - РИА Новости, 18.01.2022
Новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
Московская биржа допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова рассказывает в беседе с... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T01:17
2022-01-18T01:17
экономика
московская биржа
ирина прохорова
акции
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Московская биржа допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова рассказывает в беседе с агентством "Прайм", на какие компании стоит обратить внимание инвесторам с горизонтом планирования от года.Эксперт выделяет американских Nordstrom, а также American Eagle Outfitters, которая достигла рекордной выручки и прибыли, тем самым опередив собственные прогнозы.Кроме того, собеседница агентства указала на бумаги изготовителя и поставщик химикатов, реагентов и лабораторного расходного материала для биотехнологических компаний Avantor. Также, по мнению эксперта, привлекательно выглядят бумаги Sprouts Farmers Market, Inc. и Dick’s Sporting Goods. "Несмотря на увеличившуюся капитализацию, компания продолжает стоить дешево по множеству показателей", — считает Прохорова.
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экономика, московская биржа, ирина прохорова, акции
01:17 18.01.2022
 
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить

Аналитик Прохорова посоветовала прибрести новые акции, которыми начали торговать в России

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaТрейдеры на фондовой бирже
Трейдеры на фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Трейдеры на фондовой бирже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Московская биржа допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова рассказывает в беседе с агентством "Прайм", на какие компании стоит обратить внимание инвесторам с горизонтом планирования от года.
Эксперт выделяет американских Nordstrom, а также American Eagle Outfitters, которая достигла рекордной выручки и прибыли, тем самым опередив собственные прогнозы.
"В пределах 4% повысилась маржинальность по валовой прибыли, операционная маржа улучшилась до 16,5%, не наблюдавшихся с 2007 года. В случае, если высокий спрос и положительные изменения окажутся устойчивы, компания может быть интересна", — отмечает Прохорова.
Кроме того, собеседница агентства указала на бумаги изготовителя и поставщик химикатов, реагентов и лабораторного расходного материала для биотехнологических компаний Avantor. Также, по мнению эксперта, привлекательно выглядят бумаги Sprouts Farmers Market, Inc. и Dick’s Sporting Goods. "Несмотря на увеличившуюся капитализацию, компания продолжает стоить дешево по множеству показателей", — считает Прохорова.
Трейдер в зале фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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ЭкономикаМосковская биржаИрина ПрохороваАкции
 
 
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