https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768308842.html
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 18.01.2022
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов
Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:43
2022-01-18T09:43
2022-01-18T10:28
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575257163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86ba59764fd02ff97e096f5cf660d36b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.30 мск вторника, во "Внуково" четыре рейса задержаны, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, 23 отменены.Во вторник утром Москву накрыл сильный снегопад с порывистым ветром.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575257163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9450d2857e440d4e4f8593a308a7edaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм
09:43 18.01.2022 (обновлено: 10:28 18.01.2022)
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада и ветра