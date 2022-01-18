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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768308842.html
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 18.01.2022
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов
Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:43
2022-01-18T10:28
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.30 мск вторника, во "Внуково" четыре рейса задержаны, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, 23 отменены.Во вторник утром Москву накрыл сильный снегопад с порывистым ветром.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм
09:43 18.01.2022 (обновлено: 10:28 18.01.2022)
 
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада и ветра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИнформационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 9.30 мск вторника, во "Внуково" четыре рейса задержаны, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, 23 отменены.
Во вторник утром Москву накрыл сильный снегопад с порывистым ветром.
 
ТуризмОбществоШереметьево (аэропорт)МоскваДомодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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