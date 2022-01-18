https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768308842.html

В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов

В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 18.01.2022

В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов

Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:43

2022-01-18T09:43

2022-01-18T10:28

общество

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575257163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86ba59764fd02ff97e096f5cf660d36b.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.30 мск вторника, во "Внуково" четыре рейса задержаны, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, 23 отменены.Во вторник утром Москву накрыл сильный снегопад с порывистым ветром.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм