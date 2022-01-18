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Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 18.01.2022
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Аэропорты Москвы - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - работают штатно, несмотря на снегопад в столичном регионе, однако "Внуково" готовится принять два... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:39
2022-01-18T10:39
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Аэропорты Москвы - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - работают штатно, несмотря на снегопад в столичном регионе, однако "Внуково" готовится принять два самолёта из других аэропортов, где они не смогли приземлиться из-за сложных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил ранее РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Более 40 рейсов во вторник утром были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание"."Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов во "Внуково" нет. Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью", - сказали в аэропорту."На данный момент аэропорт "Внуково" готовится принять два борта на запасной путь из других аэропортов, где воздушные суда не могут приземлиться из-за сложных метеоусловий", - добавили в пресс-службе.В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает штатно. "В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе "Домодедово".
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)
10:39 18.01.2022
 
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, несмотря на снегопад

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Аэропорты Москвы - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - работают штатно, несмотря на снегопад в столичном регионе, однако "Внуково" готовится принять два самолёта из других аэропортов, где они не смогли приземлиться из-за сложных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил ранее РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Более 40 рейсов во вторник утром были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
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"Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов во "Внуково" нет. Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью", - сказали в аэропорту.
"На данный момент аэропорт "Внуково" готовится принять два борта на запасной путь из других аэропортов, где воздушные суда не могут приземлиться из-за сложных метеоусловий", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает штатно. "В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе "Домодедово".
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ОбществоШереметьево (аэропорт)МоскваДомодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
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