Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, несмотря на снегопад
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Аэропорты Москвы - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - работают штатно, несмотря на снегопад в столичном регионе, однако "Внуково" готовится принять два самолёта из других аэропортов, где они не смогли приземлиться из-за сложных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил ранее РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Более 40 рейсов во вторник утром были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снега и порывистого ветра, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
"Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов во "Внуково" нет. Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью", - сказали в аэропорту.
"На данный момент аэропорт "Внуково" готовится принять два борта на запасной путь из других аэропортов, где воздушные суда не могут приземлиться из-за сложных метеоусловий", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает штатно. "В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе "Домодедово".