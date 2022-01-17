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Школьники МО смогут заниматься в библиотеках в VR-очках

Школьники МО смогут заниматься в библиотеках в VR-очках - РИА Новости, 17.01.2022

Школьники МО смогут заниматься в библиотеках в VR-очках

Проект "Знание в VR" запустится в Московской области с 1 февраля. Школьники региона смогут заниматься в библиотеках в очках виртуальной реальности. Об этом... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:31

2022-01-17T19:31

2022-01-17T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Проект "Знание в VR" запустится в Московской области с 1 февраля. Школьники региона смогут заниматься в библиотеках в очках виртуальной реальности. Об этом сообщил телеканал "360".Как сообщили в министерстве культуры МО, уроки с очками виртуальной реальности начнут проводить в Московской губернской универсальной библиотеке. Потом к проекту присоединятся еще 15 подмосковных библиотек.С помощью очков ClassVR школьники смогут углубиться в изучение дисциплин и визуализировать сведения по химии, биологии, географии, истории, литературе, астрономии и другим предметам.Проект реализуется Московской губернской универсальной библиотекой совместно с компанией "Полимедиа" при поддержке российского общества "Знание".

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)