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Школьники МО смогут заниматься в библиотеках в VR-очках
Школьники МО смогут заниматься в библиотеках в VR-очках - РИА Новости, 17.01.2022
Школьники МО смогут заниматься в библиотеках в VR-очках
Проект "Знание в VR" запустится в Московской области с 1 февраля. Школьники региона смогут заниматься в библиотеках в очках виртуальной реальности. Об этом... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:31
2022-01-17T19:31
2022-01-17T19:31
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Проект "Знание в VR" запустится в Московской области с 1 февраля. Школьники региона смогут заниматься в библиотеках в очках виртуальной реальности. Об этом сообщил телеканал "360".Как сообщили в министерстве культуры МО, уроки с очками виртуальной реальности начнут проводить в Московской губернской универсальной библиотеке. Потом к проекту присоединятся еще 15 подмосковных библиотек.С помощью очков ClassVR школьники смогут углубиться в изучение дисциплин и визуализировать сведения по химии, биологии, географии, истории, литературе, астрономии и другим предметам.Проект реализуется Московской губернской универсальной библиотекой совместно с компанией "Полимедиа" при поддержке российского общества "Знание".
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Проект "Знание в VR" запустится в Московской области с 1 февраля. Школьники региона смогут заниматься в библиотеках в очках виртуальной реальности. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Как сообщили в министерстве культуры МО, уроки с очками виртуальной реальности начнут проводить в Московской губернской универсальной библиотеке. Потом к проекту присоединятся еще 15 подмосковных библиотек.
С помощью очков ClassVR школьники смогут углубиться в изучение дисциплин и визуализировать сведения по химии, биологии, географии, истории, литературе, астрономии и другим предметам.
Проект реализуется Московской губернской универсальной библиотекой совместно с компанией "Полимедиа" при поддержке российского общества "Знание".