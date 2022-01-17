https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html

Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы

Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы - РИА Новости, 17.01.2022

Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы

Вторая половина зимы будет характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как и в первой половине, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:24

2022-01-17T13:24

2022-01-17T13:32

общество

зима (время года)

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вторая половина зимы будет характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как и в первой половине, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.“Вторая половина зимы тоже будет неоднородной. Все индексы указывают на противоположные характеристики”, - сказал Вильфанд.Он отметил, что будут затоки теплого воздуха из азиатской части страны, которые будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт.“И по расчетам, и по факту за первую половину зимы целый ряд индексов циркуляции были с разными знаками. Если бы эти индексы были одного знака, то можно было бы говорить об однородности… Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода”, - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20220117/vilfand-1768142352.html

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общество, зима (время года), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия