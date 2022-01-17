https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html
Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы
Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы - РИА Новости, 17.01.2022
Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы
Вторая половина зимы будет характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как и в первой половине, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:24
2022-01-17T13:24
2022-01-17T13:32
общество
зима (время года)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вторая половина зимы будет характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как и в первой половине, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.“Вторая половина зимы тоже будет неоднородной. Все индексы указывают на противоположные характеристики”, - сказал Вильфанд.Он отметил, что будут затоки теплого воздуха из азиатской части страны, которые будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт.“И по расчетам, и по факту за первую половину зимы целый ряд индексов циркуляции были с разными знаками. Если бы эти индексы были одного знака, то можно было бы говорить об однородности… Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода”, - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20220117/vilfand-1768142352.html
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общество, зима (время года), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
13:24 17.01.2022 (обновлено: 13:32 17.01.2022)
Гидрометцентр предупредил об изменчивой погоде во второй половине зимы
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: вторая половина зимы будет неоднородной