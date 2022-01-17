https://ria.ru/20220117/zhenschiny-1768288514.html

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин - РИА Новости, 17.01.2022

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский просит министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий, согласно которому женщин берут на воинский учет,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T23:43

2022-01-17T23:43

2022-01-17T23:43

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий, согласно которому женщин берут на воинский учет, говорится в ответе на петицию, которая опубликована на сайте офиса главы государства.Ранее на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой Зеленского просят отменить приказ о постановке женщин на воинский учет. Позже петиция набрала необходимые для ее рассмотрения голоса."Я обратился к министру обороны Украины А. Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов, в частности: существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, смежных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом реальных потребностей обороны государства", - говорится в ответе на петицию.Кроме того, Зеленский просит министра проработать вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет с целью избежать обязательного личного присутствия женщин в территориальных центрах комплектования. Также он просит урегулировать вопрос о порядке прохождения медицинского осмотра и применять взвешенные подходы касательно ответственности за несвоевременную постановку на воинский учет женщин.Ранее вступил в силу приказ минобороны Украины, утвердивший перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Список содержит 35 профессиональных направлений, речь идет о сотнях тысяч женщин. Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Украины Роман Горбач отметил, что военнообязанные женщины должны стать на учет до конца 2022 года, без согласия их призывать не будут, но без постановки на учет не возьмут на работу. Позже глава комитета Верховной рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что минобороны сократит список профессий, представительницы которых обязаны стать на воинский учет.

https://ria.ru/20211228/buzhanskiy-1765906138.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766217208.html

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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины