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Шадаев исполнил новогоднее желание девочки побывать на канале "Карусель"

Шадаев исполнил новогоднее желание девочки побывать на канале "Карусель" - РИА Новости, 17.01.2022

Шадаев исполнил новогоднее желание девочки побывать на канале "Карусель"

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту юной россиянки Киры Бабанаковой - семилетняя жительница Новосибирска... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:51

2022-01-17T13:51

2022-01-17T13:51

новый год — 2022

общество

москва

карусель (телеканал)

максут шадаев

елка желаний

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту юной россиянки Киры Бабанаковой - семилетняя жительница Новосибирска 15 января попала на телеканал "Карусель", сообщила пресс-служба телеканала.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти."У нас в Доме правительства стояла большая елка. Все руководители брали открытки с посланиями ребят, и я наугад снял с елки желание Киры. Она очень хотела оказаться на "Карусели" и познакомиться с героями канала, с Калякой-Малякой. Для нее исполнение желания было настоящим новогодним сюрпризом. Очень трогательно видеть, как она общается с героями, наблюдает за процессом съемки. Мне очень приятно исполнить чью-то мечту. Ведь мечтать - это самое важное!" - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба.Пятнадцатого января Кира побывала на программе "Студия Каляки-Маляки" телеканала "Карусель". Вместе с министром они приняли участие в съемках. Девочка увидела своими глазами съемочный процесс и попробовала себя в роли оператора.На следующий день Кира посетила ВДНХ, Останкинскую телебашню и полюбовалась Москвой с высоты птичьего полета.

https://ria.ru/20220107/schelkunchik-1766765833.html

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общество, москва, карусель (телеканал), максут шадаев, елка желаний, россия