Шадаев исполнил новогоднее желание девочки побывать на канале "Карусель"
Глава Минцифры Шадаев исполнил новогоднее желание девочки побывать на канале "Карусель"
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту юной россиянки Киры Бабанаковой - семилетняя жительница Новосибирска 15 января попала на телеканал "Карусель", сообщила пресс-служба телеканала.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.
"У нас в Доме правительства стояла большая елка. Все руководители брали открытки с посланиями ребят, и я наугад снял с елки желание Киры. Она очень хотела оказаться на "Карусели" и познакомиться с героями канала, с Калякой-Малякой. Для нее исполнение желания было настоящим новогодним сюрпризом. Очень трогательно видеть, как она общается с героями, наблюдает за процессом съемки. Мне очень приятно исполнить чью-то мечту. Ведь мечтать - это самое важное!" - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба.
Пятнадцатого января Кира побывала на программе "Студия Каляки-Маляки" телеканала "Карусель". Вместе с министром они приняли участие в съемках. Девочка увидела своими глазами съемочный процесс и попробовала себя в роли оператора.
На следующий день Кира посетила ВДНХ, Останкинскую телебашню и полюбовалась Москвой с высоты птичьего полета.