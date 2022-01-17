https://ria.ru/20220117/zerkalnost-1768276231.html

В МИД рассказали о принципе зеркальности в предложениях по безопасности

В МИД рассказали о принципе зеркальности в предложениях по безопасности - РИА Новости, 17.01.2022

В МИД рассказали о принципе зеркальности в предложениях по безопасности

Принцип зеркальности предусмотрен в предложениях РФ по гарантиям безопасности, но об абсолютной симметрии говорить не приходится, так как текущая критическая... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:24

2022-01-17T20:24

2022-01-17T20:44

в мире

сша

москва

александр грушко

нато

сергей лавров

совет россия-нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/20/1549772092_273:0:2849:1449_1920x0_80_0_0_cbef7c8d95cbdc665c3389ee8968dcbf.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Принцип зеркальности предусмотрен в предложениях РФ по гарантиям безопасности, но об абсолютной симметрии говорить не приходится, так как текущая критическая ситуация сложилась в результате расширения НАТО и освоения территории новых членов альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.""В целом, если внимательно почитать наши предложения, там многое строится на принципе взаимности. Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России (и государств, состоящих с ней в военном союзе) и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант".Грушко подчеркнул, что "об абсолютной симметрии говорить не приходится", поскольку нынешняя "критическая ситуация" сложилась в результате "расширения и освоения территории новых членов"."Военная инфраструктура была на сотни и тысячи километров приближена к российским рубежам", - указал дипломат.Комментируя готовность Москвы отвести дополнительные вооружения из Калининградской области, Грушко заявил, что если посчитать нынешние балансы сторон, все будет очевидно."И если посчитать нынешние балансы сторон, то все становится очевидно. После 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша. Суммируем их уровни вооружений, программы закупок для развития вооруженных сил, включая наступательные, размещение на их территории континентов и военной инфраструктуры США — и крен очевиден. Это — ответ на ваш вопрос о Калининградской области", - сказал Грушко."Что касается Черноморского региона, то в 1997 году только одна из прибрежных стран входила в НАТО. Сейчас их три, и еще две стремятся в альянс, притом что их территория уже превращается в плацдарм для проецирования силы против России. Это нас не должно беспокоить? При этом совокупный военный бюджет стран НАТО превышает 1 миллиард долларов. Около 20% этой суммы планируется потратить на закупки новых вооружений. Это в пять-шесть раз больше всего оборонного бюджета России", - подчеркнул замминистра.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.

https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html

https://ria.ru/20220116/nato-1768129427.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, александр грушко, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия