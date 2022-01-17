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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.01.2022
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:20
2022-01-17T15:20
2022-01-17T15:20
в мире
землетрясение
афганистан
герат (провинция)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 11.40 по времени UTC (14.40 мск).Эпицентр располагался в 40 километрах к востоку от столицы афганской провинции Багдис города Калайи-Нау и в 141 километре к северо-востоку от Герата. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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афганистан
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в мире, землетрясение, афганистан, герат (провинция)
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла