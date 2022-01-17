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Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии

Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии - РИА Новости, 17.01.2022

Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии

Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:48

2022-01-17T17:48

2022-01-17T17:48

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Во-первых, что онлайн заседания комитетов могут быть удаленные, что в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже. Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана", - сказал Жуков.На вопрос, сокращено ли число пленарных заседаний до двух раз в неделю на всю весеннюю сессию, Жуков ответил: "дальше посмотрим, как ситуация складываться будет".

https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767327575.html

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