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Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии
Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии - РИА Новости, 17.01.2022
Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии
Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:48
2022-01-17T17:48
2022-01-17T17:48
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Во-первых, что онлайн заседания комитетов могут быть удаленные, что в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже. Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана", - сказал Жуков.На вопрос, сокращено ли число пленарных заседаний до двух раз в неделю на всю весеннюю сессию, Жуков ответил: "дальше посмотрим, как ситуация складываться будет".
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политика, госдума рф, коронавирусы, александр жуков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии
Число пленарных заседаний в Госдуме сократят до двух раз в неделю из-за пандемии