https://ria.ru/20220117/zarplata-1768139352.html

Эксперты объяснили, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже

Эксперты объяснили, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже - РИА Новости, 17.01.2022

Эксперты объяснили, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже

Мнение о том, что зарплата в январе всегда ниже, чем в другие месяцы, ошибочно, однако она и правда может быть ниже, чем обычно, если работник был в отпуске,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:22

2022-01-17T03:22

2022-01-17T03:22

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мнение о том, что зарплата в январе всегда ниже, чем в другие месяцы, ошибочно, однако она и правда может быть ниже, чем обычно, если работник был в отпуске, брал больничный или если какие-то части зарплаты зависят от количественных результатов работы, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты."Существует ошибочное мнение, что за январь зарплата всегда меньше, чем за другие месяцы", - отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.По ее словам, если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре.Она пояснила, что пособие на время больничного рассчитывают исходя из среднего заработка застрахованного, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При расчете отпускных берут другой показатель: средний заработок при расчете которого учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата.Как отметил директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления "Сколково" Сергей Спасов, большинство из нас получают оклад, который выплачивается ежемесячно в соответствии с нормой рабочего времени. Несмотря на то что в январе люди фактически работают меньше, установленная норма рабочего времени так же меньше."Поэтому если ваша ежемесячная зарплата состоит только из оклада, и вы не пропустили ни одного рабочего дня (не болели и не брали отпуск), то в январе вы получите полную зарплату, как и в других месяцах", - пояснил он.Эксперт также отметил, что меньший размер зарплаты в январе можно получить из-за пропуска рабочих дней и больничного. По его словам, есть такое понятие, как "дорогой месяц", к ним относятся январь, февраль и май. В эти месяцы норма рабочего времени меньше, чем в других, поэтому в них "дорого" болеть и ходить в отпуск.Еще одна ситуация, на которую обратил внимание Спасов, это когда зарплата состоит не только из оклада, но также премии, надбавки, компенсации. В этом случае в полном размере буду выплачены те части, которые считаются пропорционально от нормы рабочего времени.Если же какие-то выплаты зависят от фактического количества рабочих дней или количественных результатов работы, то общий доход за январь может быть меньше стандартного, так как праздники уменьшили рабочее время, добавил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/zarplata-1767891971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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