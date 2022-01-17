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Наука
https://ria.ru/20220117/zapusk-1768146617.html
Китай успешно выполнил первый в 2022 году космический запуск
Китай успешно выполнил первый в 2022 году космический запуск - РИА Новости, 17.01.2022
Китай успешно выполнил первый в 2022 году космический запуск
Китай в понедельник успешно произвел первый в этом году космический запуск, на орбиту вывели спутник "Шиянь-13", предназначенный для изучения околоземного... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:53
2022-01-17T07:53
наука
китай
космос - риа наука
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай в понедельник успешно произвел первый в этом году космический запуск, на орбиту вывели спутник "Шиянь-13", предназначенный для изучения околоземного космического пространства, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Запуск ракеты "Чанчжэн-2D" со спутником на борту состоялся в 10.35 по местному времени (05.35 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 406 пуск.В 2021 году Китай установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в прошлом году достигло 55. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году.Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.
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китай, космос - риа наука
07:53 17.01.2022
 
Китай успешно выполнил первый в 2022 году космический запуск

Китай выполнил первый в 2022 году космический запуск, выведя на орбиту спутник "Шиянь-13"

© Фото : China National Space AdministrationКосмодром Тайюань в Китае
Космодром Тайюань в Китае - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : China National Space Administration
Космодром Тайюань в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай в понедельник успешно произвел первый в этом году космический запуск, на орбиту вывели спутник "Шиянь-13", предназначенный для изучения околоземного космического пространства, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Запуск ракеты "Чанчжэн-2D" со спутником на борту состоялся в 10.35 по местному времени (05.35 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 406 пуск.
В 2021 году Китай установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в прошлом году достигло 55. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году.
Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.
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