https://ria.ru/20220117/zakonoproekt-1768255521.html
Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 17.01.2022
Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Совет Госдумы единогласно поддержал снятие с рассмотрения инициативы о введении обязательных сертификатов с QR-кодов о вакцинации для посещения общественных... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:48
2022-01-17T17:48
2022-01-17T17:51
распространение коронавируса
вячеслав володин
совет федерации рф
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1b178219ff4b9e89b64b4ab1d0b0c25.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Совет Госдумы единогласно поддержал снятие с рассмотрения инициативы о введении обязательных сертификатов с QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", — сообщил он в Telegram-канале.Володин поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении документа. Ранее его пост в Telegram про эту инициативу, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов."Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", — добавил он.Документ внесли в парламент 12 ноября. Изначально предполагалось, что он обяжет граждан предъявлять электронные сертификаты о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, однако от проверок на транспорте впоследствии отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го. В декабре Госдума поддержала законопроект в первом чтении, затем его повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения возможных коррективов.В январе правительство отложило рассмотрение документа. По словам, вице-премьера Татьяны Голиковой, причиной такого решения стала высокая неопределенность развития ситуации с COVID-19.
https://ria.ru/20220117/porucheniya-1768181135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edbeb252b6ebad7c5adc8b4a50ceeaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, совет федерации рф, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
17:48 17.01.2022 (обновлено: 17:51 17.01.2022)
Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах единогласно сняли с рассмотрения