https://ria.ru/20220117/zakonoproekt-1768255521.html

Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 17.01.2022

Совет Госдумы поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Совет Госдумы единогласно поддержал снятие с рассмотрения инициативы о введении обязательных сертификатов с QR-кодов о вакцинации для посещения общественных... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:48

2022-01-17T17:48

2022-01-17T17:51

распространение коронавируса

вячеслав володин

совет федерации рф

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Совет Госдумы единогласно поддержал снятие с рассмотрения инициативы о введении обязательных сертификатов с QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", — сообщил он в Telegram-канале.Володин поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении документа. Ранее его пост в Telegram про эту инициативу, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов."Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", — добавил он.Документ внесли в парламент 12 ноября. Изначально предполагалось, что он обяжет граждан предъявлять электронные сертификаты о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, однако от проверок на транспорте впоследствии отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го. В декабре Госдума поддержала законопроект в первом чтении, затем его повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения возможных коррективов.В январе правительство отложило рассмотрение документа. По словам, вице-премьера Татьяны Голиковой, причиной такого решения стала высокая неопределенность развития ситуации с COVID-19.

https://ria.ru/20220117/porucheniya-1768181135.html

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вячеслав володин, совет федерации рф, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии