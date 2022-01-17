https://ria.ru/20220117/zakharova-1768276966.html

Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа

Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа - РИА Новости, 17.01.2022

Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объемов поставок газа на текущий и следующий... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:32

2022-01-17T20:32

2022-01-17T20:32

экономика

мид германии

газпром

балтийское море

мария захарова

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, из-за продолжающегося кризиса цен на энергоносители в Европе немецкие коммунальные предприятия совместно с властями направили Нидерландам запрос об увеличении объемов поставок на текущий и следующий отопительные сезоны в размере дополнительных 1,1 миллиарда кубометров газа. По ее словам, Нидерланды "удивились" позиции ФРГ, в том числе и по той причине, что Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море.Как отметила Захарова, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев сказала, что газопровод "Северный поток — 2" "пока не соответствует европейскому законодательству". Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила Бербок."Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями. К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - написала Захарова."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220112/zavisimost-1767430063.html

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-01-17T20:32 true PT1M46S

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экономика, мид германии, газпром, балтийское море, мария захарова, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок