Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/zakharova-1768276966.html
Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа
Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа - РИА Новости, 17.01.2022
Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объемов поставок газа на текущий и следующий... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:32
2022-01-17T20:32
экономика
мид германии
газпром
балтийское море
мария захарова
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, из-за продолжающегося кризиса цен на энергоносители в Европе немецкие коммунальные предприятия совместно с властями направили Нидерландам запрос об увеличении объемов поставок на текущий и следующий отопительные сезоны в размере дополнительных 1,1 миллиарда кубометров газа. По ее словам, Нидерланды "удивились" позиции ФРГ, в том числе и по той причине, что Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море.Как отметила Захарова, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев сказала, что газопровод "Северный поток — 2" "пока не соответствует европейскому законодательству". Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила Бербок."Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями. К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - написала Захарова."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220112/zavisimost-1767430063.html
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2022-01-17T20:32
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_06632eaf107caae3b2ae91bd494915dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мид германии, газпром, балтийское море, мария захарова, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
20:32 17.01.2022
 
Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа

Представитель МИД Захарова оценила запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении поставок газа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, из-за продолжающегося кризиса цен на энергоносители в Европе немецкие коммунальные предприятия совместно с властями направили Нидерландам запрос об увеличении объемов поставок на текущий и следующий отопительные сезоны в размере дополнительных 1,1 миллиарда кубометров газа. По ее словам, Нидерланды "удивились" позиции ФРГ, в том числе и по той причине, что Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море.
Как отметила Захарова, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев сказала, что газопровод "Северный поток — 2" "пока не соответствует европейскому законодательству". Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила Бербок.
"Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями. К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - написала Захарова.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 04:41
Эксперты предсказали усиление зависимости Германии от "Газпрома"
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
ЭкономикаМИД ГерманииГазпромБалтийское мореМария ЗахароваСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины