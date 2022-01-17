Захарова оценила запрос Германии к Нидерландам об увеличении поставок газа
Представитель МИД Захарова оценила запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении поставок газа
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, из-за продолжающегося кризиса цен на энергоносители в Европе немецкие коммунальные предприятия совместно с властями направили Нидерландам запрос об увеличении объемов поставок на текущий и следующий отопительные сезоны в размере дополнительных 1,1 миллиарда кубометров газа. По ее словам, Нидерланды "удивились" позиции ФРГ, в том числе и по той причине, что Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море.
Как отметила Захарова, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев сказала, что газопровод "Северный поток — 2" "пока не соответствует европейскому законодательству". Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила Бербок.
"Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями. К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - написала Захарова.
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"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.