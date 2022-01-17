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Двух жителей Новосибирска заподозрили в изготовлении взрывчатки

Двух жителей Новосибирска заподозрили в изготовлении взрывчатки - РИА Новости, 17.01.2022

Двух жителей Новосибирска заподозрили в изготовлении взрывчатки

Сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими пресекли изготовление взрывчатых веществ в доме и квартире двух жителей Новосибирска, изъято более 2,5 килограмма РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T06:59

2022-01-17T06:59

2022-01-17T06:59

происшествия

новосибирская область

новосибирск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими пресекли изготовление взрывчатых веществ в доме и квартире двух жителей Новосибирска, изъято более 2,5 килограмма пороха, сообщает в понедельник УФСБ по Новосибирской области.По данным ведомства, подозреваемые в местах проживания – частном доме и квартире - организовали химические лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В их жилищах изъято свыше 2,5 килограмма пороха, 70 емкостей с химреактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование.Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ). Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

https://ria.ru/20211220/yaroslavl-1764572174.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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