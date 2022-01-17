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"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны"
"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны" - РИА Новости, 17.01.2022
"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны"
Внедорожники, бронетранспортеры, раритетные мотоциклы — всего больше сотни исторических машин можно увидеть на выставке "Моторы войны" в Москве. Уникальные... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:49
2022-01-17T20:05
фото
история
москва
газ (автомобиль)
автомобили
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Внедорожники, бронетранспортеры, раритетные мотоциклы — всего больше сотни исторических машин можно увидеть на выставке "Моторы войны" в Москве. Уникальные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, история, москва, газ (автомобиль), автомобили
19:49 17.01.2022 (обновлено: 20:05 17.01.2022)
 

"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны"

Читать ria.ru в
Внедорожники, бронетранспортеры, раритетные мотоциклы — всего больше сотни исторических машин можно увидеть на выставке "Моторы войны" в Москве. Уникальные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выставку "Моторы войны" посвятили 80-летию одного из важнейших сражений Великой Отечественной — битве за Москву.

Советские грузовые автомобили на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
1 из 13

Выставку "Моторы войны" посвятили 80-летию одного из важнейших сражений Великой Отечественной — битве за Москву.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В собрании — редчайшие машины из частных коллекций.

Посетители на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
2 из 13

В собрании — редчайшие машины из частных коллекций.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Каждый экспонат аутентичен до самых мелких деталей. На фото — немецкий командирский автомобиль "Хорьх"-830 R.

Немецкий командирский автомобиль Horch 830 R на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
3 из 13

Каждый экспонат аутентичен до самых мелких деталей. На фото — немецкий командирский автомобиль "Хорьх"-830 R.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выставка дает максимально полное представлении о технике стран, воевавших во Второй мировой и Великой Отечественной войне.

Выставка исторической военной техники Моторы войны в Москве
4 из 13

Выставка дает максимально полное представлении о технике стран, воевавших во Второй мировой и Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Всего здесь больше 150 машин производства СССР, Германии, США, Англии, Швеции, Франции, Японии.

Японский грузовой автомобиль Isuzu TX-40 Type 97 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
5 из 13

Всего здесь больше 150 машин производства СССР, Германии, США, Англии, Швеции, Франции, Японии.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Пикап ГАЗ-М415 на выставке исторической военной техники "Моторы войны".

Пикап ГАЗ-М415 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
6 из 13

Пикап ГАЗ-М415 на выставке исторической военной техники "Моторы войны".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Экспонаты можно рассмотреть со всех сторон и узнать их историю.

Немецкая легкая повозка Heeresfahrzeug 3 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
7 из 13

Экспонаты можно рассмотреть со всех сторон и узнать их историю.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Архивные снимки техники в боевых условиях усиливают впечатление от увиденного.

Посетители на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
8 из 13

Архивные снимки техники в боевых условиях усиливают впечатление от увиденного.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Большая часть представленной техники и сегодня на ходу.

Советский легкий бронеавтомобиль БА-64 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
9 из 13

Большая часть представленной техники и сегодня на ходу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Особое место в экспозиции занимает первый советский артиллерийский тягач "Коминтерн", который предназначался для буксировки тяжелых орудий.

Советский артиллерийский тягач Коминтерн на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
10 из 13

Особое место в экспозиции занимает первый советский артиллерийский тягач "Коминтерн", который предназначался для буксировки тяжелых орудий.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Еще один хит выставки и большая редкость — японский мотоцикл Rikuo Type 95.

Японский тяжелый мотоцикл Rikuo Type 95 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
11 из 13

Еще один хит выставки и большая редкость — японский мотоцикл Rikuo Type 95.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Легкий танк Т-26 на выставке "Моторы войны".

Советский легкий танк Т-26 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
12 из 13

Легкий танк Т-26 на выставке "Моторы войны".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Советская система залпового огня М-8-36.

Советская система залпового огня М-8-36 на выставке исторической военной техники Моторы войны в Москве
13 из 13

Советская система залпового огня М-8-36.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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