"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны"
Выставку "Моторы войны" посвятили 80-летию одного из важнейших сражений Великой Отечественной — битве за Москву.
Выставку "Моторы войны" посвятили 80-летию одного из важнейших сражений Великой Отечественной — битве за Москву.
В собрании — редчайшие машины из частных коллекций.
В собрании — редчайшие машины из частных коллекций.
Каждый экспонат аутентичен до самых мелких деталей. На фото — немецкий командирский автомобиль "Хорьх"-830 R.
Каждый экспонат аутентичен до самых мелких деталей. На фото — немецкий командирский автомобиль "Хорьх"-830 R.
Выставка дает максимально полное представлении о технике стран, воевавших во Второй мировой и Великой Отечественной войне.
Выставка дает максимально полное представлении о технике стран, воевавших во Второй мировой и Великой Отечественной войне.
Всего здесь больше 150 машин производства СССР, Германии, США, Англии, Швеции, Франции, Японии.
Всего здесь больше 150 машин производства СССР, Германии, США, Англии, Швеции, Франции, Японии.
Пикап ГАЗ-М415 на выставке исторической военной техники "Моторы войны".
Пикап ГАЗ-М415 на выставке исторической военной техники "Моторы войны".
Экспонаты можно рассмотреть со всех сторон и узнать их историю.
Экспонаты можно рассмотреть со всех сторон и узнать их историю.
Архивные снимки техники в боевых условиях усиливают впечатление от увиденного.
Архивные снимки техники в боевых условиях усиливают впечатление от увиденного.
Большая часть представленной техники и сегодня на ходу.
Большая часть представленной техники и сегодня на ходу.
Особое место в экспозиции занимает первый советский артиллерийский тягач "Коминтерн", который предназначался для буксировки тяжелых орудий.
Особое место в экспозиции занимает первый советский артиллерийский тягач "Коминтерн", который предназначался для буксировки тяжелых орудий.
Еще один хит выставки и большая редкость — японский мотоцикл Rikuo Type 95.
Еще один хит выставки и большая редкость — японский мотоцикл Rikuo Type 95.
Легкий танк Т-26 на выставке "Моторы войны".
Советская система залпового огня М-8-36.