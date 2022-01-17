https://ria.ru/20220117/vystavka-1768188873.html

"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны"

"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны" - РИА Новости, 17.01.2022

"Коминтерн", командирский "Хорьх" и советский пикап: редкие "Моторы войны"

Внедорожники, бронетранспортеры, раритетные мотоциклы — всего больше сотни исторических машин можно увидеть на выставке "Моторы войны" в Москве. Уникальные... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:49

2022-01-17T19:49

2022-01-17T20:05

фото

история

москва

газ (автомобиль)

автомобили

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Внедорожники, бронетранспортеры, раритетные мотоциклы — всего больше сотни исторических машин можно увидеть на выставке "Моторы войны" в Москве. Уникальные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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