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Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга - РИА Новости, 17.01.2022
Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у островов Тонга, сообщает Национальный институт гражданской... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T22:51
2022-01-17T22:51
2022-01-17T22:51
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - РИА Новости. Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у островов Тонга, сообщает Национальный институт гражданской защиты."Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге", - говорится в сообщении."Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу", - добавляет институт.Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами.В Перу из-за высоких волн погибли две женщины, они отдыхали на пляже, непригодном для купания.Кроме того, извержение подводного вулкана стало причиной разлива нефти у берегов Перу.
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в мире, вулкан, тонга, перу
Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
Перу закрывает порты из-за извержения подводного вулкана у острова Тонга
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - РИА Новости. Перу
закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у островов Тонга
, сообщает Национальный институт гражданской защиты.
"Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге", - говорится в сообщении.
"Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу", - добавляет институт.
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами.
В Перу из-за высоких волн погибли две женщины, они отдыхали на пляже, непригодном для купания.
Кроме того, извержение подводного вулкана стало причиной разлива нефти у берегов Перу.