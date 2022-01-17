19:47 17.01.2022 (обновлено: 19:48 17.01.2022)
Извержение вулкана в Тонга стало мощнейшим с 1100 года, предположили ученые
Вулканолог Кронин: извержение подводного вулкана в Тонга могло стать мощнейшим с 1100 года
© REUTERS / Planet Labs PBCФотография извержения вулкана у островов Тонга, сделанная спутником SkySat
Фотография извержения вулкана у островов Тонга, сделанная спутником SkySat
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане могло стать самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры, следует из статьи вулканолога Шейна Кронина, профессора из Оклендского университета.
Кронин отметил в статье, опубликованной на портале The Conversation, что, согласно выводам ученых, "крупные извержения кальдеры происходят примерно каждые тысячу лет". При этом последнее такое извержение произошло в 1100 году нашей эры. С учетом этого факта, извержение, произошедшее 15 января, похоже, как раз соответствует "крупному", продолжает Кронин.
"Наше исследование более ранних извержений дает основания предположить, что это один из самых мощных взрывов, которые вулкан способен производить примерно раз в тысячу лет", - отмечается в статье.
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере, 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами.