Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/vulkan-1768271981.html
Извержение вулкана в Тонга стало мощнейшим с 1100 года, предположили ученые
Извержение вулкана в Тонга стало мощнейшим с 1100 года, предположили ученые - РИА Новости, 17.01.2022
Извержение вулкана в Тонга стало мощнейшим с 1100 года, предположили ученые
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане могло стать самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры, следует из... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:47
2022-01-17T19:48
в мире
вулкан
наука
природа
тонга
космос - риа наука
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768101710_0:217:2730:1753_1920x0_80_0_0_6b5b374155d36cd5324a182ab505ee45.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане могло стать самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры, следует из статьи вулканолога Шейна Кронина, профессора из Оклендского университета.Кронин отметил в статье, опубликованной на портале The Conversation, что, согласно выводам ученых, "крупные извержения кальдеры происходят примерно каждые тысячу лет". При этом последнее такое извержение произошло в 1100 году нашей эры. С учетом этого факта, извержение, произошедшее 15 января, похоже, как раз соответствует "крупному", продолжает Кронин."Наше исследование более ранних извержений дает основания предположить, что это один из самых мощных взрывов, которые вулкан способен производить примерно раз в тысячу лет", - отмечается в статье.Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере, 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами.
https://ria.ru/20220117/vulkan-1768255846.html
тонга
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768101710_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a8c0997412b091277112341c09ac87a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вулкан, наука, природа, тонга, космос - риа наука, тихий океан
19:47 17.01.2022 (обновлено: 19:48 17.01.2022)
 
Извержение вулкана в Тонга стало мощнейшим с 1100 года, предположили ученые

Вулканолог Кронин: извержение подводного вулкана в Тонга могло стать мощнейшим с 1100 года

© REUTERS / Planet Labs PBCФотография извержения вулкана у островов Тонга, сделанная спутником SkySat
Фотография извержения вулкана у островов Тонга, сделанная спутником SkySat - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Planet Labs PBC
Фотография извержения вулкана у островов Тонга, сделанная спутником SkySat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане могло стать самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры, следует из статьи вулканолога Шейна Кронина, профессора из Оклендского университета.
Кронин отметил в статье, опубликованной на портале The Conversation, что, согласно выводам ученых, "крупные извержения кальдеры происходят примерно каждые тысячу лет". При этом последнее такое извержение произошло в 1100 году нашей эры. С учетом этого факта, извержение, произошедшее 15 января, похоже, как раз соответствует "крупному", продолжает Кронин.
"Наше исследование более ранних извержений дает основания предположить, что это один из самых мощных взрывов, которые вулкан способен производить примерно раз в тысячу лет", - отмечается в статье.
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере, 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами.
Извержение вулкана на одном из островов Тонга. Январь 2015 - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
19:07Наука
Землю засыпает вулканическим пеплом. Чем грозит извержение у берегов Тонга
 
В миреВулканНаукаприродаТонгаКосмос - РИА НаукаТихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины