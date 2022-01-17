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Наука
https://ria.ru/20220117/vulkan-1768255846.html
Землю засыпает вулканическим пеплом. Чем грозит извержение у берегов Тонга
Землю засыпает вулканическим пеплом. Чем грозит извержение у берегов Тонга - РИА Новости, 17.01.2022
Землю засыпает вулканическим пеплом. Чем грозит извержение у берегов Тонга
Третий день продолжается извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного королевства Тонга. Столб пепла поднялся на высоту... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:07
2022-01-17T20:43
наука
вулкан
тонга
земля - риа наука
климат
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Третий день продолжается извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного королевства Тонга. Столб пепла поднялся на высоту двадцать километров, волны цунами докатились до берегов Японии, Гавайев и Южной Америки. О том, насколько серьезными могут быть последствия, — в материале РИА Новости.Вулканическая зимаИзвержения сопровождаются выбросами множества частиц измельченной породы и застывшей магмы. Чем больше и выше столб пепла, тем дольше загрязнена атмосфера. К примеру, после взрыва Кракатау в Индонезии в 1883-м вулканическое облако обогнуло земной шар два раза, прежде чем осело на землю.Крупнейшее в истории извержение вулкана Тамбора в той же Индонезии в 1815-м засыпало пеплом нескольких тысяч километров, а облако поднялось на 40 километров и оставалось в атмосфере два года. Загрязненная атмосфера сильнее отражала солнечный свет, и на планете похолодало на один-три, а в некоторых регионах — на пять градусов. В Европе 1816-й назвали "годом без лета": заморозки были даже в середине июля.Это называется вулканической зимой. Она наступает после извержений с наивысшим VEI (volcanic explosivity index) — от шести до восьми баллов. У Тамбора было семь, у Кракатау — шесть. По поводу нынешнего сначала говорили о двух, теперь повысили до пяти. По оценкам специалистов, вулкан уже выбросил несколько кубических километров измельченной породы. Сейчас над жерлом колонна пепла шириной в основании примерно пять километров, а на вершине — около 260.Ученые считают, что взрывной характер извержения связан с взаимодействием магмы и морской воды, попавшей по трещинам в глубинный очаг вулкана, а также с повышенным содержанием газовой фазы в самой магме, поднявшейся к жерлу. Цунами же — следствие ударных волн, распространяющихся по воде, а также подводного оползня.Остров невезенияХунга-Тонга-Хунга-Хаапай возвышается над морским дном на 1,8 тысячи метров. Радиус — около двадцати километров. Кальдера — шесть километров в ширину и 150 метров в глубину. Извержения 2014-2015 годов сформировали конус высотой примерно сто метров над поверхностью воды, соединивший два небольших острова Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, результат более ранней активности вулкана.Вулкан пробуждался в 1912, 1937, 1988, 2009 и 2014-2015 годах. Исследование новозеландских ученых из Оклендского университета показывает, что крупные извержения тут происходят раз в тысячу лет.Эксперты весьма осторожны с прогнозами."Нас могут ждать несколько недель или даже лет крупных вулканических событий на Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай", — говорит Шейн Кронин, профессор наук о Земле Оклендского университета."Неясно, снизится ли активность в ближайшие дни, — сказала в комментарии научному порталу Scimex вулканолог из Университета Монаша в Австралии Хизер Хэндли. — Вулкан находится в пределах вулканической дуги Тонга-Кермадек, это часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Здесь граница литосферных плит, и тихоокеанская плита погружается под австралийскую. Из нее по мере нагревания высвобождается вода, и окружающая мантия плавится. Затем богатая флюидами магма поднимается, образуя вулкан. Флюиды, участвующие в формировании магмы, вблизи поверхности превращаются в пузырьки, которые подпитывают взрывные извержения. Приток морской воды в жерло может усилить этот процесс"."К счастью, остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай — отдаленный и необитаемый, иначе жертв было бы намного больше, — отмечает австралийский вулканолог Крис Ферт. — Тем не менее извержение ощущалось по всему Тихому океану. Цунами достигли даже Калифорнии. На соседние острова выпало несколько сантиметров пепла. Он покрывает здания, сады и инфраструктуру, затрудняя снабжение продовольствием, загрязняет источники воды".Катастрофа отменяетсяХотя извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай признали крупнейшим за последние тридцать лет, серьезные последствия для планеты маловероятны, считает директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН доктор геолого-минералогических наук Алексей Озеров."Но пепловый шлейф — штука коварная. Мы помним, как значительно более слабое извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010-м накрыло пеплом всю Европу вплоть до Крыма", — уточняет ученый.Если раскаленной раздробленной породы под вулканом — тысячи квадратных километров, любая трещина, по которой в глубинный очаг попадает вода, может спровоцировать сверхмощное, или, как говорят вулканологи, пароксизмальное извержение."То, что у берегов Тонга, — сильное извержение, но не опасное для человечества. Для нас, вулканологов Камчатки, ничего особенного, — продолжает Озеров. — Но в любом случае надо контролировать обстановку. Риски нельзя недооценивать".Чтобы понять, какие вулканы представляют реальную опасность, в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН создали специальную лабораторию.В прошлом столетии на Камчатке было несколько извержений, превосходящих нынешнее в Тихом океане."При извержении вулкана Ксудач в 1907-м пепла было больше, чем сейчас. Всю Камчатку засыпало. Вулкан Безымянный в 1956-м выбросил три кубических километра раздробленных пород на высоту до сорока километров. По энергии это больше, чем у самой мощной водородной бомбы, у которой гриб 28 километров, — объясняет вулканолог. — В 1964-м извергался Шивелуч — тоже с большим шлейфом. Облако от Ключевского в 1994-м покрыло три тысячи километров. Все эти вулканы — активные и сейчас, практически ежегодно выбрасывают пепел на высоту 12-15 километров".Задача ученых — вовремя предсказать землетрясения, оценить риски и масштабы возможных последствий, своевременно предупредить местные власти, население, авиационные и морские транспортные службы. В случае с Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вулканологи в целом справились: извержение предсказали в конце прошлого года, за вулканом постоянно наблюдали из космоса и с помощью наземных геофизических приборов, а людей из самых опасных районов успели эвакуировать.
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вулкан, тонга, земля - риа наука, климат
19:07 17.01.2022 (обновлено: 20:43 17.01.2022)
 

Землю засыпает вулканическим пеплом. Чем грозит извержение у берегов Тонга

© AFP 2021 / Mary Lyn Fonua / Matangi TongaИзвержение вулкана на одном из островов Тонга. Январь 2015
Извержение вулкана на одном из островов Тонга. Январь 2015 - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Mary Lyn Fonua / Matangi Tonga
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Третий день продолжается извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного королевства Тонга. Столб пепла поднялся на высоту двадцать километров, волны цунами докатились до берегов Японии, Гавайев и Южной Америки. О том, насколько серьезными могут быть последствия, — в материале РИА Новости.

Вулканическая зима

Извержения сопровождаются выбросами множества частиц измельченной породы и застывшей магмы. Чем больше и выше столб пепла, тем дольше загрязнена атмосфера. К примеру, после взрыва Кракатау в Индонезии в 1883-м вулканическое облако обогнуло земной шар два раза, прежде чем осело на землю.
Крупнейшее в истории извержение вулкана Тамбора в той же Индонезии в 1815-м засыпало пеплом нескольких тысяч километров, а облако поднялось на 40 километров и оставалось в атмосфере два года. Загрязненная атмосфера сильнее отражала солнечный свет, и на планете похолодало на один-три, а в некоторых регионах — на пять градусов. В Европе 1816-й назвали "годом без лета": заморозки были даже в середине июля.
Это называется вулканической зимой. Она наступает после извержений с наивысшим VEI (volcanic explosivity index) — от шести до восьми баллов. У Тамбора было семь, у Кракатау — шесть. По поводу нынешнего сначала говорили о двух, теперь повысили до пяти. По оценкам специалистов, вулкан уже выбросил несколько кубических километров измельченной породы. Сейчас над жерлом колонна пепла шириной в основании примерно пять километров, а на вершине — около 260.
Ученые считают, что взрывной характер извержения связан с взаимодействием магмы и морской воды, попавшей по трещинам в глубинный очаг вулкана, а также с повышенным содержанием газовой фазы в самой магме, поднявшейся к жерлу. Цунами же — следствие ударных волн, распространяющихся по воде, а также подводного оползня.

Остров невезения

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай возвышается над морским дном на 1,8 тысячи метров. Радиус — около двадцати километров. Кальдера — шесть километров в ширину и 150 метров в глубину. Извержения 2014-2015 годов сформировали конус высотой примерно сто метров над поверхностью воды, соединивший два небольших острова Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, результат более ранней активности вулкана.
Вулкан пробуждался в 1912, 1937, 1988, 2009 и 2014-2015 годах. Исследование новозеландских ученых из Оклендского университета показывает, что крупные извержения тут происходят раз в тысячу лет.
© REUTERS / Planet Labs PBCФотография острова, образованного подводным вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, сделанная спутником SkySat 7 января, за неделю до начала извержения
Фотография извержения вулкана у островов Тонга, сделанная спутником SkySat - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Planet Labs PBC
Фотография острова, образованного подводным вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, сделанная спутником SkySat 7 января, за неделю до начала извержения
Эксперты весьма осторожны с прогнозами.
"Нас могут ждать несколько недель или даже лет крупных вулканических событий на Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай", — говорит Шейн Кронин, профессор наук о Земле Оклендского университета.
"Неясно, снизится ли активность в ближайшие дни, — сказала в комментарии научному порталу Scimex вулканолог из Университета Монаша в Австралии Хизер Хэндли. — Вулкан находится в пределах вулканической дуги Тонга-Кермадек, это часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Здесь граница литосферных плит, и тихоокеанская плита погружается под австралийскую. Из нее по мере нагревания высвобождается вода, и окружающая мантия плавится. Затем богатая флюидами магма поднимается, образуя вулкан. Флюиды, участвующие в формировании магмы, вблизи поверхности превращаются в пузырьки, которые подпитывают взрывные извержения. Приток морской воды в жерло может усилить этот процесс".
"К счастью, остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай — отдаленный и необитаемый, иначе жертв было бы намного больше, — отмечает австралийский вулканолог Крис Ферт. — Тем не менее извержение ощущалось по всему Тихому океану. Цунами достигли даже Калифорнии. На соседние острова выпало несколько сантиметров пепла. Он покрывает здания, сады и инфраструктуру, затрудняя снабжение продовольствием, загрязняет источники воды".
© Иллюстрация РИА НовостиМесто извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и расстояния до мест, где зафиксировали связанное с ним цунами
Извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Место извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и расстояния до мест, где зафиксировали связанное с ним цунами

Катастрофа отменяется

Хотя извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай признали крупнейшим за последние тридцать лет, серьезные последствия для планеты маловероятны, считает директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН доктор геолого-минералогических наук Алексей Озеров.
"Но пепловый шлейф — штука коварная. Мы помним, как значительно более слабое извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010-м накрыло пеплом всю Европу вплоть до Крыма", — уточняет ученый.
Если раскаленной раздробленной породы под вулканом — тысячи квадратных километров, любая трещина, по которой в глубинный очаг попадает вода, может спровоцировать сверхмощное, или, как говорят вулканологи, пароксизмальное извержение.
"То, что у берегов Тонга, — сильное извержение, но не опасное для человечества. Для нас, вулканологов Камчатки, ничего особенного, — продолжает Озеров. — Но в любом случае надо контролировать обстановку. Риски нельзя недооценивать".
© AP Photo / Japan Meteorology AgencyФотография извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай , сделанная 15 января 2022 года спутником Himawari-8
Извержение подводного вулкана в Королевстве Тонга - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Japan Meteorology Agency
Фотография извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай , сделанная 15 января 2022 года спутником Himawari-8
Чтобы понять, какие вулканы представляют реальную опасность, в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН создали специальную лабораторию.
В прошлом столетии на Камчатке было несколько извержений, превосходящих нынешнее в Тихом океане.
"При извержении вулкана Ксудач в 1907-м пепла было больше, чем сейчас. Всю Камчатку засыпало. Вулкан Безымянный в 1956-м выбросил три кубических километра раздробленных пород на высоту до сорока километров. По энергии это больше, чем у самой мощной водородной бомбы, у которой гриб 28 километров, — объясняет вулканолог. — В 1964-м извергался Шивелуч — тоже с большим шлейфом. Облако от Ключевского в 1994-м покрыло три тысячи километров. Все эти вулканы — активные и сейчас, практически ежегодно выбрасывают пепел на высоту 12-15 километров".
Задача ученых — вовремя предсказать землетрясения, оценить риски и масштабы возможных последствий, своевременно предупредить местные власти, население, авиационные и морские транспортные службы. В случае с Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вулканологи в целом справились: извержение предсказали в конце прошлого года, за вулканом постоянно наблюдали из космоса и с помощью наземных геофизических приборов, а людей из самых опасных районов успели эвакуировать.
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