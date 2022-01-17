https://ria.ru/20220117/vrachi-1768232002.html

Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей

Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей - РИА Новости, 17.01.2022

Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов обобщить и распространить по субъектам лучшие практики социальной поддержки... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:39

2022-01-17T15:39

2022-01-17T15:39

общество

владимир путин

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов обобщить и распространить по субъектам лучшие практики социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения, включая обеспечение жильем, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года."Обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулирования таких работников к осуществлению трудовой деятельности в этих организациях, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер", - говорится в перечне поручений.Ответственными за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов РФ. Сроки подготовки доклада по данной теме - до 15 апреля.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767839665.html

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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, россия