https://ria.ru/20220117/vrachi-1768232002.html
Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей
Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов обобщить и распространить по субъектам лучшие практики социальной поддержки... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:39
2022-01-17T15:39
2022-01-17T15:39
общество
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов обобщить и распространить по субъектам лучшие практики социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения, включая обеспечение жильем, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года."Обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулирования таких работников к осуществлению трудовой деятельности в этих организациях, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер", - говорится в перечне поручений.Ответственными за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов РФ. Сроки подготовки доклада по данной теме - до 15 апреля.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Путин поручил распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей
Путин поручил правительству распространить по регионам лучшие практики поддержки врачей