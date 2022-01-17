https://ria.ru/20220117/vrachi-1768191713.html

Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года

Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года - РИА Новости, 17.01.2022

Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года

Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров напомнил, что до конца текущего года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:44

2022-01-17T12:44

2022-01-17T12:44

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров напомнил, что до конца текущего года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией."До конца 2022 года предусмотрены специальные надбавки медицинским работникам, которые задействованы в диагностике и лечении коронавирусной инфекции", - сказал Архаров в понедельник в ходе брифинга.Он отметил, что эти надбавки складываются из отработанных смен. Так, врачам, работающим в стационаре, за одну смену полагается 3880 рублей, среднему медперсоналу - 2430 рублей.Кроме того, до конца текущего года продляются страховые выплаты. Так, "предусмотрены страховые выплаты на случай временной нетрудоспособности, которые составляют около 68 тысяч рублей", добавил он.Также в отдельных субъектах РФ предусмотрены свои меры поддержки для медработников, работающих с больными коронавирусом, заключил Архаров.

https://ria.ru/20211214/nadbavki-1763700483.html

https://ria.ru/20200720/1574583792.html

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