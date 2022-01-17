https://ria.ru/20220117/vrachi-1768191713.html
Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года
Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года - РИА Новости, 17.01.2022
Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года
Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров напомнил, что до конца текущего года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:44
2022-01-17T12:44
2022-01-17T12:44
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров напомнил, что до конца текущего года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией."До конца 2022 года предусмотрены специальные надбавки медицинским работникам, которые задействованы в диагностике и лечении коронавирусной инфекции", - сказал Архаров в понедельник в ходе брифинга.Он отметил, что эти надбавки складываются из отработанных смен. Так, врачам, работающим в стационаре, за одну смену полагается 3880 рублей, среднему медперсоналу - 2430 рублей.Кроме того, до конца текущего года продляются страховые выплаты. Так, "предусмотрены страховые выплаты на случай временной нетрудоспособности, которые составляют около 68 тысяч рублей", добавил он.Также в отдельных субъектах РФ предусмотрены свои меры поддержки для медработников, работающих с больными коронавирусом, заключил Архаров.
https://ria.ru/20211214/nadbavki-1763700483.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Надбавки врачам за лечение COVID-19 будут действовать до конца 2022 года
Сенатор Архаров заявил, что надбавки за лечение COVID-19 будут платить до конца 2022 года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров напомнил, что до конца текущего года врачи, средний медперсонал будут получать специальные надбавки за работу с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией.
"До конца 2022 года предусмотрены специальные надбавки медицинским работникам, которые задействованы в диагностике и лечении коронавирусной инфекции", - сказал Архаров в понедельник в ходе брифинга.
Он отметил, что эти надбавки складываются из отработанных смен. Так, врачам, работающим в стационаре, за одну смену полагается 3880 рублей, среднему медперсоналу - 2430 рублей.
Кроме того, до конца текущего года продляются страховые выплаты. Так, "предусмотрены страховые выплаты на случай временной нетрудоспособности, которые составляют около 68 тысяч рублей", добавил он.
Также в отдельных субъектах РФ
предусмотрены свои меры поддержки для медработников, работающих с больными коронавирусом, заключил Архаров.