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У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко
У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.01.2022
У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:24
2022-01-17T11:42
в мире
польша
прибалтика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение, Польша попросила НАТО развернуть у белорусских границ многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, передает агентство Sputnik."Глава государства отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение", - говорится в сообщении агентства."Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности - ред.) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права, - (НАТО пытается - ред.) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, польша, прибалтика, белоруссия, александр лукашенко
11:24 17.01.2022 (обновлено: 11:42 17.01.2022)
 
У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Польша и Прибалтика сосредоточили у границ более 30 тысяч военных

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение, Польша попросила НАТО развернуть у белорусских границ многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, передает агентство Sputnik.
"Глава государства отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение", - говорится в сообщении агентства.
"Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности - ред.) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права, - (НАТО пытается - ред.) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" - подчеркнул Лукашенко.
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В миреПольшаПрибалтикаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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