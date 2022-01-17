https://ria.ru/20220117/voennye-1768171358.html

У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко

У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.01.2022

У белорусских границ находится более 30 тысяч военных, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:24

2022-01-17T11:24

2022-01-17T11:42

в мире

польша

прибалтика

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение, Польша попросила НАТО развернуть у белорусских границ многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, передает агентство Sputnik."Глава государства отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение", - говорится в сообщении агентства."Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности - ред.) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права, - (НАТО пытается - ред.) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20211228/voyna-1765750375.html

польша

прибалтика

белоруссия

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в мире, польша, прибалтика, белоруссия, александр лукашенко