https://ria.ru/20220117/vladivostok-1768159261.html
В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой
В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой - РИА Новости, 17.01.2022
В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой
Руководство международного аэропорта Владивостока начало проверку работы подрядчика после появления видео, на котором недалеко от стоек регистрации засняли... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:36
2022-01-17T10:36
2022-01-17T10:36
туризм
видео
аэропорт
владивосток
новости - туризм
пассажиры
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/51/1563955117_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_80ec0656ecc469d326ffd6c0bcc706b8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Руководство международного аэропорта Владивостока начало проверку работы подрядчика после появления видео, на котором недалеко от стоек регистрации засняли крысу.В инстаграм-паблике Artemportal опубликован ролик, где грызун сидит у багажной тележки, рядом находятся пассажиры. Подписчики уверяют, что крыс "замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации"."В настоящий момент руководство аэропорта проводит проверку исполнения контрагентом обязательств по дератизации помещений аэропорта, по результатам будут приняты административные или гражданско-правовые меры реагирования", — говорится в сообщении воздушной гавани.Уточняется, что в терминале аэропорта уничтожением грызунов занимается подрядная организация по договору.
https://ria.ru/20220115/utki-1767977332.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/51/1563955117_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4358348855be3640e2a6c1ee9133b5a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, аэропорт, владивосток, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, инстаграм
В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой
В аэропорту Владивостока проводят проверку после видео с крысой в зале регистрации
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Руководство международного аэропорта Владивостока начало проверку работы подрядчика после появления видео, на котором недалеко от стоек регистрации засняли крысу.
В инстаграм-паблике Artemportal опубликован ролик, где грызун сидит у багажной тележки, рядом находятся пассажиры. Подписчики уверяют, что крыс "замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации".
"В настоящий момент руководство аэропорта проводит проверку исполнения контрагентом обязательств по дератизации помещений аэропорта, по результатам будут приняты административные или гражданско-правовые меры реагирования", — говорится в сообщении воздушной гавани.
Уточняется, что в терминале аэропорта уничтожением грызунов занимается подрядная организация по договору.