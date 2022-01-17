https://ria.ru/20220117/vladivostok-1768159261.html

В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой

В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой - РИА Новости, 17.01.2022

В аэропорту Владивостока начали проверку после видео с крысой

Руководство международного аэропорта Владивостока начало проверку работы подрядчика после появления видео, на котором недалеко от стоек регистрации засняли... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:36

2022-01-17T10:36

2022-01-17T10:36

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Руководство международного аэропорта Владивостока начало проверку работы подрядчика после появления видео, на котором недалеко от стоек регистрации засняли крысу.В инстаграм-паблике Artemportal опубликован ролик, где грызун сидит у багажной тележки, рядом находятся пассажиры. Подписчики уверяют, что крыс "замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации"."В настоящий момент руководство аэропорта проводит проверку исполнения контрагентом обязательств по дератизации помещений аэропорта, по результатам будут приняты административные или гражданско-правовые меры реагирования", — говорится в сообщении воздушной гавани.Уточняется, что в терминале аэропорта уничтожением грызунов занимается подрядная организация по договору.

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владивосток

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