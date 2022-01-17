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Вильфанд рассказал о погоде на юге Европейской России в начале недели
Вильфанд рассказал о погоде на юге Европейской России в начале недели - РИА Новости, 17.01.2022
Вильфанд рассказал о погоде на юге Европейской России в начале недели
Сильный ветер, дождь и гололедица прогнозируются на юге Европейской России в начале рабочей недели, такая погода связана с прохождением через регион теплых... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:50
2022-01-17T05:50
2022-01-17T05:50
общество
краснодарский край
гидрометцентр
роман вильфанд
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сильный ветер, дождь и гололедица прогнозируются на юге Европейской России в начале рабочей недели, такая погода связана с прохождением через регион теплых воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сложная погода будет в понедельник и вторник на юге Европейской России. Это связано с теплым сектором циклона, который приближается и к центру Европейской России. Сначала на юге пройдет теплый, затем холодный фронт. В результате будут сильные осадки и усиление ветра. Ветер будет усиливаться до 23 метров в секунду в Краснодарском крае, а на Черноморском побережье - до 27-29 метров в секунду. Это очень сильный ветер", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что синоптики также ожидают гололедицу и налипание мокрого снега на провода. Кроме того, ветер, сильные осадки и мокрый снег прогнозируют в Крыму. Сложная погода в Северо-Кавказском федеральном округе, где также будет идти мокрый снег и усилится ветер.
https://ria.ru/20220117/temperatura-1768142245.html
краснодарский край
северо-кавказский федеральный округ
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общество, краснодарский край, гидрометцентр, роман вильфанд, северо-кавказский федеральный округ
Вильфанд рассказал о погоде на юге Европейской России в начале недели
Сильный ветер, дождь и гололедица прогнозируются на юге Европейской России в начале недели