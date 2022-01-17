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Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия" - РИА Новости, 17.01.2022
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"
Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:03
2022-01-17T18:03
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анна павликова
мария дубовик
новое величие
россия
дмитрий полетаев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, сообщили РИА Новости в суде."Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Согласно приговору и последующему решению Мосгорсуда, трое фигурантов осуждены на реальные сроки - Руслану Костыленкову суд назначил 6 лет и 9 месяцев, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии.Остальным подсудимым суд назначил условные сроки: Максим Рощин - 6,5 лет, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев - по 6, Анна Павликова - 4 года.В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие". Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
https://ria.ru/20210112/obzhalovanie-1592719314.html
https://ria.ru/20211118/udaltsov-1759656387.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анна павликова, мария дубовик, новое величие, россия, дмитрий полетаев
18:03 17.01.2022
 
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"

Второй кассационный суд признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания
Фигуранты дела Нового величия Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января 2021, 14:20
Защита продолжит обжаловать приговор по делу "Нового величия"
Согласно приговору и последующему решению Мосгорсуда, трое фигурантов осуждены на реальные сроки - Руслану Костыленкову суд назначил 6 лет и 9 месяцев, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии.
Остальным подсудимым суд назначил условные сроки: Максим Рощин - 6,5 лет, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев - по 6, Анна Павликова - 4 года.
В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие". Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября 2021, 15:59
Защита Удальцова просит пересмотреть его приговор по "болотному делу"
Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.
Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
Заседание суда по делу движения Новое величие - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 03:18
Уголовное дело "Нового величия"
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Анна ПавликоваМария ДубовикНовое величиеРоссияДмитрий Полетаев
 
 
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