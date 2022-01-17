https://ria.ru/20220117/velichie-1768257491.html

Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"

Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия" - РИА Новости, 17.01.2022

Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"

Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:03

2022-01-17T18:03

2022-01-17T18:03

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

анна павликова

мария дубовик

новое величие

россия

дмитрий полетаев

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, сообщили РИА Новости в суде."Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Согласно приговору и последующему решению Мосгорсуда, трое фигурантов осуждены на реальные сроки - Руслану Костыленкову суд назначил 6 лет и 9 месяцев, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии.Остальным подсудимым суд назначил условные сроки: Максим Рощин - 6,5 лет, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев - по 6, Анна Павликова - 4 года.В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие". Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.

https://ria.ru/20210112/obzhalovanie-1592719314.html

https://ria.ru/20211118/udaltsov-1759656387.html

https://ria.ru/20200806/1575344579.html

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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анна павликова, мария дубовик, новое величие, россия, дмитрий полетаев