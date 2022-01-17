Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"
Второй кассационный суд признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания
Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
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Согласно приговору и последующему решению Мосгорсуда, трое фигурантов осуждены на реальные сроки - Руслану Костыленкову суд назначил 6 лет и 9 месяцев, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии.
Остальным подсудимым суд назначил условные сроки: Максим Рощин - 6,5 лет, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев - по 6, Анна Павликова - 4 года.
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Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.
Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
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