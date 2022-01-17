https://ria.ru/20220117/vdova-1768200587.html
Источник рассказал, как преступники скрылись, ограбив вдову Градского
Источник рассказал, как преступники скрылись, ограбив вдову Градского - РИА Новости, 17.01.2022
Источник рассказал, как преступники скрылись, ограбив вдову Градского
Вдова Александра Градского Марина Коташенко, которую накануне ограбили в Подмосковье, после преступления довезла злоумышленников на своей машине до автодороги,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:16
2022-01-17T13:16
2022-01-17T14:09
происшествия
московская область (подмосковье)
александр градский
марина коташенко
шоубиз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко, которую накануне ограбили в Подмосковье, после преступления довезла злоумышленников на своей машине до автодороги, где они пересели на Mercedes и уехали, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье напали на вдову Александра Градского и отобрали у нее сумму около 100 миллионов рублей. По информации полиции, грабители спровоцировали ДТП, сели в ее автомобиль и потребовали доехать до ее дома. Там у Коташенко отобрали крупную сумму денег."После того, как из дома Коташенко забрали крупную сумму денег, злоумышленники вместе с ней вышли из дома, сели в ее Lexus и доехали до ЦКАД, там вышли на трассе М-3 Украина и пошли в сторону Москвы. Впоследствии они пересели на белый Mercedes и уехали в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко
13:16 17.01.2022 (обновлено: 14:09 17.01.2022)
Источник рассказал, как преступники скрылись, ограбив вдову Градского
Источник: ограбленная вдова Градского подвезла преступников до трассы в Подмосковье