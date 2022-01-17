https://ria.ru/20220117/valyuta-1768147474.html

Курс рубля перешел к снижению к доллару

Курс рубля перешел к снижению к доллару - РИА Новости, 17.01.2022

Курс рубля перешел к снижению к доллару

Курс рубля продолжает ослабевать к евро на старте утренней сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:14

2022-01-17T08:14

2022-01-17T08:48

экономика

brent

московская биржа

динамика курсов валют

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Курс рубля продолжает ослабевать к евро на старте утренней сессии, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7:15 мск повышается на четыре копейки до 76,25 рубля, европейская — на 13 копеек, до 87,08 рубля.Мартовский фьючерс на нефть марки Brent увеличивался на 0,06%, до 86,11 доллара за баррель. Слабоположительная динамика объясняется стабильным спросом на "черное золото".Растет и российский рынок акций, компенсируя провалы предыдущих дней.

https://ria.ru/20220117/rubl-1768134726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, brent, московская биржа, динамика курсов валют