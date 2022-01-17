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Курс рубля перешел к снижению к доллару
Курс рубля перешел к снижению к доллару - РИА Новости, 17.01.2022
Курс рубля перешел к снижению к доллару
Курс рубля продолжает ослабевать к евро на старте утренней сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:14
2022-01-17T08:14
2022-01-17T08:48
экономика
brent
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Курс рубля продолжает ослабевать к евро на старте утренней сессии, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7:15 мск повышается на четыре копейки до 76,25 рубля, европейская — на 13 копеек, до 87,08 рубля.Мартовский фьючерс на нефть марки Brent увеличивался на 0,06%, до 86,11 доллара за баррель. Слабоположительная динамика объясняется стабильным спросом на "черное золото".Растет и российский рынок акций, компенсируя провалы предыдущих дней.
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экономика, brent, московская биржа, динамика курсов валют
08:14 17.01.2022 (обновлено: 08:48 17.01.2022)
Курс рубля перешел к снижению к доллару
Курс рубля перешел к снижению к доллару и продолжает ослабевать к евро