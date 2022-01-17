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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/vaktsinatsiya-1768177790.html
Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог
Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог - РИА Новости, 17.01.2022
Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог
Вакцинация подростков против коронавируса, скорее всего, станет плановой в России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:50
2022-01-17T12:04
распространение коронавируса
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
общество
подростки
дети
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вакцинация подростков против коронавируса, скорее всего, станет плановой в России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн."По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок", - сказал Альтштейн на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он отметил, что вакцина против коронавируса для подростков дает очень мало побочных реакций.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.
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вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, общество, подростки, дети, здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн
11:50 17.01.2022 (обновлено: 12:04 17.01.2022)
 
Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог

Вирусолог Альтштейн: вакцинация подростков против COVID-19, по-видимому, станет плановой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вакцинация подростков против коронавируса, скорее всего, станет плановой в России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок", - сказал Альтштейн на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
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Он отметил, что вакцина против коронавируса для подростков дает очень мало побочных реакций.
Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.
 
Распространение коронавирусаВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19ОбществоПодросткиДетиЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий Альтштейн
 
 
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