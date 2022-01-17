https://ria.ru/20220117/vaktsinatsiya-1768177790.html

Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог

Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог - РИА Новости, 17.01.2022

Вакцинация подростков от COVID-19 станет плановой, предположил вирусолог

Вакцинация подростков против коронавируса, скорее всего, станет плановой в России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:50

2022-01-17T11:50

2022-01-17T12:04

распространение коронавируса

вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вакцинация подростков против коронавируса, скорее всего, станет плановой в России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн."По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок", - сказал Альтштейн на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он отметил, что вакцина против коронавируса для подростков дает очень мало побочных реакций.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.

https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html

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