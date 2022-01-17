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От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями - РИА Новости, 17.01.2022
От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
Ространснадзор РФ выпустил в адрес РЖД предостережение о недопустимости продолжения эксплуатации грузовых вагонов со старыми осями, выпущенными до 1979 года,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:50
2022-01-17T08:50
экономика
втб
федеральная грузовая компания
первая грузовая компания
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ространснадзор РФ выпустил в адрес РЖД предостережение о недопустимости продолжения эксплуатации грузовых вагонов со старыми осями, выпущенными до 1979 года, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.Добавляется, что в одном из документов говорится об осях, выпущенных с 1919 по 1974 год, которых в сети РЖД обнаружено 25,9 тысячи, в другом - о 1974–1979 годах (56,5 тысячи). Ведомство уточняет, что не допускается ставить в поезда вагоны, угрожающие безопасности движения, и требует принять меры. Ведомство поясняет, что по действовавшим в то время ГОСТам максимальная статическая нагрузка на рельс от осей составляла 20,5–22 тонны, а у типового вагона, эксплуатируемого в сети РЖД сейчас, максимальная осевая нагрузка - 23,5 тонны.Ространснадзор и ранее говорил о недопустимости эксплуатации этих осей и вагоны с ними ограничивали в погрузке, а также, что их должны изымать из оборота, однако этого не происходит, так как у осей нет срока службы, из-за чего на них ставят новые колеса и используют повторно, добавляет издание со ссылкой на источник. Сообщается также, что РЖД проводят консультации с Ространснадзором и операторами подвижного состава.При этом общее число вагонов, колесные пары которых были выпущены до 1974 года, составляет 82,4 тысячи, сообщает издание со ссылкой на приложение регулятора. А наиболее крупные объемы находятся у Первой грузовой компании (ПГК) - около 6,2 тысячи, Федеральной грузовой компании - 5,2 тысячи, и "ВТБ-Лизинга" - 4,6 тысячи. Что же касается второго временного периода, 1974–1979 годах, 56 тысяч осей - это минимум 14 тысяч вагонов, при условии, что все оси на вагоне старые, добавляет издание.Участники рынка при этом говорят, что оси и так со временем заменяются, а источники "газеты" надеются, что до реальной остановки движения не дойдет."Эти колесные пары постепенно выводятся из эксплуатации при капитальном ремонте. ОАО РЖД имеет возможность ограничивать допуск на сеть вагонов с превышением нагрузки на ось. Во многих случаях, в том числе при погрузке угля и нефти, консистенция груза даже при полном использовании объема вагона не позволяет достичь нагрузки на ось на уровне 22 тонн", - пояснили газете в этой компании.
https://ria.ru/20210621/putin-1737869709.html
https://ria.ru/20201119/vagon-1585287805.html
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экономика, втб, федеральная грузовая компания, первая грузовая компания, россия
08:50 17.01.2022
 
От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями

Ъ: Ространснадзор потребовал от РЖД приостановить использование вагонов со старыми осями

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия"
Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции Панагия - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ространснадзор РФ выпустил в адрес РЖД предостережение о недопустимости продолжения эксплуатации грузовых вагонов со старыми осями, выпущенными до 1979 года, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Добавляется, что в одном из документов говорится об осях, выпущенных с 1919 по 1974 год, которых в сети РЖД обнаружено 25,9 тысячи, в другом - о 1974–1979 годах (56,5 тысячи). Ведомство уточняет, что не допускается ставить в поезда вагоны, угрожающие безопасности движения, и требует принять меры. Ведомство поясняет, что по действовавшим в то время ГОСТам максимальная статическая нагрузка на рельс от осей составляла 20,5–22 тонны, а у типового вагона, эксплуатируемого в сети РЖД сейчас, максимальная осевая нагрузка - 23,5 тонны.
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Ространснадзор и ранее говорил о недопустимости эксплуатации этих осей и вагоны с ними ограничивали в погрузке, а также, что их должны изымать из оборота, однако этого не происходит, так как у осей нет срока службы, из-за чего на них ставят новые колеса и используют повторно, добавляет издание со ссылкой на источник. Сообщается также, что РЖД проводят консультации с Ространснадзором и операторами подвижного состава.
При этом общее число вагонов, колесные пары которых были выпущены до 1974 года, составляет 82,4 тысячи, сообщает издание со ссылкой на приложение регулятора. А наиболее крупные объемы находятся у Первой грузовой компании (ПГК) - около 6,2 тысячи, Федеральной грузовой компании - 5,2 тысячи, и "ВТБ-Лизинга" - 4,6 тысячи. Что же касается второго временного периода, 1974–1979 годах, 56 тысяч осей - это минимум 14 тысяч вагонов, при условии, что все оси на вагоне старые, добавляет издание.
Участники рынка при этом говорят, что оси и так со временем заменяются, а источники "газеты" надеются, что до реальной остановки движения не дойдет.
"Эти колесные пары постепенно выводятся из эксплуатации при капитальном ремонте. ОАО РЖД имеет возможность ограничивать допуск на сеть вагонов с превышением нагрузки на ось. Во многих случаях, в том числе при погрузке угля и нефти, консистенция груза даже при полном использовании объема вагона не позволяет достичь нагрузки на ось на уровне 22 тонн", - пояснили газете в этой компании.
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