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Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний - РИА Новости, 17.01.2022
Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, говорится в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T00:33
2022-01-17T07:39
экономика
технологии
positive technologies
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, говорится в исследовании компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.В среднем, по оценке экспертов, "крайне опасны" более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Positive Technologiesя называет такие уязвимости "трендовыми", — они активно используются в атаках или с высокой вероятностью будут задействованы в ближайшее время, поэтому должны быть устранены в первую очередь.По мнению экспертов, приоритетные уязвимости необходимо выделять по степени возможных негативных последствий для компании.Как отметила аналитик Positive Technologies Яна Юракова, на приоритет устранения уязвимости влияют две группы факторов: ее значимость и доступность для хакеров и степень опасности самой уязвимости, то есть, вероятность того, что злоумышленник ею воспользуется."Нередко специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй", - добавила Юракова.
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экономика, технологии, positive technologies
00:33 17.01.2022 (обновлено: 07:39 17.01.2022)
 
Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

Positive Technologies обнаружила тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, говорится в исследовании компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.
Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.
"В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах" - говорится в сообщении.
В среднем, по оценке экспертов, "крайне опасны" более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Positive Technologiesя называет такие уязвимости "трендовыми", — они активно используются в атаках или с высокой вероятностью будут задействованы в ближайшее время, поэтому должны быть устранены в первую очередь.
По мнению экспертов, приоритетные уязвимости необходимо выделять по степени возможных негативных последствий для компании.
Как отметила аналитик Positive Technologies Яна Юракова, на приоритет устранения уязвимости влияют две группы факторов: ее значимость и доступность для хакеров и степень опасности самой уязвимости, то есть, вероятность того, что злоумышленник ею воспользуется.
"Нередко специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй", - добавила Юракова.
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ЭкономикаТехнологииPositive Technologies
 
 
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