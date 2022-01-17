https://ria.ru/20220117/uyazvimosti-1768134840.html

Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний - РИА Новости, 17.01.2022

Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, говорится в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T00:33

2022-01-17T00:33

2022-01-17T07:39

экономика

технологии

positive technologies

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, говорится в исследовании компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.В среднем, по оценке экспертов, "крайне опасны" более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Positive Technologiesя называет такие уязвимости "трендовыми", — они активно используются в атаках или с высокой вероятностью будут задействованы в ближайшее время, поэтому должны быть устранены в первую очередь.По мнению экспертов, приоритетные уязвимости необходимо выделять по степени возможных негативных последствий для компании.Как отметила аналитик Positive Technologies Яна Юракова, на приоритет устранения уязвимости влияют две группы факторов: ее значимость и доступность для хакеров и степень опасности самой уязвимости, то есть, вероятность того, что злоумышленник ею воспользуется."Нередко специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй", - добавила Юракова.

https://ria.ru/20220115/gosuslugi-1768010117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, positive technologies