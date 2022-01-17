https://ria.ru/20220117/ukraina-1768255027.html

В Киеве выразили надежду на политическую поддержку со стороны НАТО

В Киеве выразили надежду на политическую поддержку со стороны НАТО - РИА Новости, 17.01.2022

В Киеве выразили надежду на политическую поддержку со стороны НАТО

Украина рассчитывает на политическую помощь НАТО, а не военную, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:47

2022-01-17T17:47

2022-01-17T17:47

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

валерий залужный

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Украина рассчитывает на политическую помощь НАТО, а не военную, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный."НАТО – это не только военный, но и политический альянс. Я понимаю, что получить военную помощь или привлечь их военных к операциям на территории Украины невозможно. Это понимают все, и не только военнослужащие. Именно на политическое влияние НАТО мы надеемся. В остальном – рассчитываем на свои силы", - сказал Залужный в интервью информагентству Укринформ. По его словам, Киев рассчитывает на политическую поддержку альянса."Все, на что мы надеемся и чего хотим - чтобы страны-члены альянса совершили соответствующие движения в политическом измерении, с целью лишить Российскую Федерацию возможности привлечь более значительные силы и начать новое наступление против Украины. У союзников по НАТО для этого есть соответствующие рычаги влияния и возможности", - добавил Залужный.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767999493.html

https://ria.ru/20220117/nato-1768216106.html

https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, валерий залужный