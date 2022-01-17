https://ria.ru/20220117/ukraina-1768252479.html

Нуланд заявила о 18 сценариях против России и опозорилась

В Киеве назвали Нуланд неадекватной за 18 сценариев "вторжения" России - РИА Новости, 17.01.2022

Нуланд заявила о 18 сценариях против России и опозорилась

Госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд следует уволить за неспособность с кем-либо договориться, сказал в эфире ютьюб-канала... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:37

2022-01-17T17:37

2022-01-17T17:37

в мире

украина

сша

москва

нато

виктория нуланд

сергей лавров

михаил погребинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754365846_0:201:2280:1484_1920x0_80_0_0_6d5bdbd363a3b7ce46ba7c6aec9f3fb0.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд следует уволить за неспособность с кем-либо договориться, сказал в эфире ютьюб-канала Topinform украинский политолог Михаил Погребинский.По его словам, представители Госдепа постоянно повторяют одни и те же фразы, не соответствующие реальности. В частности, эксперта возмутило заявление Нуланд о сценариях "вторжения" России на Украину."Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться", — объяснил политолог.Ранее Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что Вашингтон разработал 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины. Позже глава МИД России Сергей Лавров пошутил на эту тему, отметив, что американские ведомства, по всей видимости, устраивают конкурс по разработке этих вариантов.В последние месяцы западные политики и СМИ утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html

украина

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, москва, нато, виктория нуланд, сергей лавров, михаил погребинский, энтони блинкен, россия