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Нуланд заявила о 18 сценариях против России и опозорилась
В Киеве назвали Нуланд неадекватной за 18 сценариев "вторжения" России - РИА Новости, 17.01.2022
Нуланд заявила о 18 сценариях против России и опозорилась
Госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд следует уволить за неспособность с кем-либо договориться, сказал в эфире ютьюб-канала... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:37
2022-01-17T17:37
2022-01-17T17:37
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд следует уволить за неспособность с кем-либо договориться, сказал в эфире ютьюб-канала Topinform украинский политолог Михаил Погребинский.По его словам, представители Госдепа постоянно повторяют одни и те же фразы, не соответствующие реальности. В частности, эксперта возмутило заявление Нуланд о сценариях "вторжения" России на Украину."Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться", — объяснил политолог.Ранее Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что Вашингтон разработал 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины. Позже глава МИД России Сергей Лавров пошутил на эту тему, отметив, что американские ведомства, по всей видимости, устраивают конкурс по разработке этих вариантов.В последние месяцы западные политики и СМИ утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html
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в мире, украина, сша, москва, нато, виктория нуланд, сергей лавров, михаил погребинский, энтони блинкен, россия
В Киеве назвали Нуланд неадекватной за 18 сценариев "вторжения" России
Политолог Погребинский — о 18 сценариях "вторжения" России на Украину: люди в неадеквате