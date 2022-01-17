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Кулеба обвинил Россию в блокировке процесса урегулирования в Донбассе
Кулеба обвинил Россию в блокировке процесса урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 17.01.2022
Кулеба обвинил Россию в блокировке процесса урегулирования в Донбассе
Украина выполнила свою часть договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на "нормандском саммите" в Париже, Киев настроен... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:17
2022-01-17T16:21
в мире
киев
оон
франция
мид германии
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Украина выполнила свою часть договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на "нормандском саммите" в Париже, Киев настроен конструктивно и готов двигаться дальше, но РФ блокирует процесс, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."В 2019 году наши лидеры собрались на саммит в Париже, там был принят документ, согласно которому Украина и РФ взяли на себя определённые обязательства, выполнение которых должно способствовать выполнения минских соглашений. Если вы возьмёте этот документ и проанализируете то, что было сделано, то увидите, что Украина выполнила свою часть, Россия не выполнила", - сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Киеве в понедельник.По его словам, РФ блокирует также работу контактной группы по Донбассу. "Когда вы спрашиваете, что мы делаем или что надо сделать, чтобы провести "нормандский саммит", то, собственно, уже очень много сделано: Украина выполнила свою часть решения парижского саммита, Украина готова двигаться по всем трекам минских соглашений в трёхсторонней контактной группе. Все, что нам надо получить - это готовность России добросовестно работать и в "нормандском формате" и в трёхсторонней контактной группе, это задача для дипломатов", - сказал Кулеба.Он добавил, что Киев настроен конструктивно и готов двигаться дальше в процессе урегулирования. "Мы занимаем очень конструктивную в этом плане позицию, но, к сожалению, наша конструктивность не получает взаимной конструктивности со стороны России", - сказал Кулеба."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220117/donbass-1768220510.html
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в мире, киев, оон, франция, мид германии, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок
16:17 17.01.2022 (обновлено: 16:21 17.01.2022)
 
Кулеба обвинил Россию в блокировке процесса урегулирования в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев выполнил свою часть минских договоренностей

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Украина выполнила свою часть договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на "нормандском саммите" в Париже, Киев настроен конструктивно и готов двигаться дальше, но РФ блокирует процесс, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"В 2019 году наши лидеры собрались на саммит в Париже, там был принят документ, согласно которому Украина и РФ взяли на себя определённые обязательства, выполнение которых должно способствовать выполнения минских соглашений. Если вы возьмёте этот документ и проанализируете то, что было сделано, то увидите, что Украина выполнила свою часть, Россия не выполнила", - сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Киеве в понедельник.
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По его словам, РФ блокирует также работу контактной группы по Донбассу. "Когда вы спрашиваете, что мы делаем или что надо сделать, чтобы провести "нормандский саммит", то, собственно, уже очень много сделано: Украина выполнила свою часть решения парижского саммита, Украина готова двигаться по всем трекам минских соглашений в трёхсторонней контактной группе. Все, что нам надо получить - это готовность России добросовестно работать и в "нормандском формате" и в трёхсторонней контактной группе, это задача для дипломатов", - сказал Кулеба.
Он добавил, что Киев настроен конструктивно и готов двигаться дальше в процессе урегулирования. "Мы занимаем очень конструктивную в этом плане позицию, но, к сожалению, наша конструктивность не получает взаимной конструктивности со стороны России", - сказал Кулеба.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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