https://ria.ru/20220117/ukraina-1768235336.html
В Киеве опровергли заявление Лукашенко об украинских радикалах на границе
В Киеве опровергли заявление Лукашенко об украинских радикалах на границе - РИА Новости, 17.01.2022
В Киеве опровергли заявление Лукашенко об украинских радикалах на границе
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о наращивании Украиной вблизи границы РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:01
2022-01-17T16:01
2022-01-17T16:01
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о наращивании Украиной вблизи границы "националистов-радикалов" и назвал это политической манипуляцией.Ранее Лукашенко заявил, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов"."Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, является политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", - цитирует Дехтяренко издание LB.ua.Он отметил, что СБУ, минобороны, вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере. Дехтяренко также призвал СМИ тщательно проверять подобную информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/lukashenko-1768183331.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, служба безопасности украины, россия
В Киеве опровергли заявление Лукашенко об украинских радикалах на границе
В Киеве опровергли заявление Лукашенко об украинских националистах-радикалах на границе