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https://ria.ru/20220117/ukraina-1768216783.html
Кулеба обсудил с главой МИД Германии "Северный поток — 2"
Кулеба обсудил с главой МИД Германии "Северный поток — 2" - РИА Новости, 17.01.2022
Кулеба обсудил с главой МИД Германии "Северный поток — 2"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы "Северного потока — 2", а также проведение саммита в "нормандском РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:32
2022-01-17T15:09
в мире
мид германии
мид украины
северный поток — 2
киев
еврокомиссия
балтийское море
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы "Северного потока — 2", а также проведение саммита в "нормандском формате".Глава МИД ФРГ в понедельник находится с рабочим визитом на Украине."Основная часть наших переговоров была посвящена российской агрессии, мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта ( в Донбассе - ред.). Наша совместная цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата". Украина совместно с Германией привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть Россию за стол переговоров… Мы также обсудили вопрос "Северного потока — 2", - сказал Кулеба на совместном брифинге с немецкой коллегой.По его словам, стороны обсудили не только вопрос Донбасса, но и Крым. "Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать совместным лидером в "Крымской платформе" по направлению политики непризнания", - сказал министр.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлен немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220117/potok-1768220031.html
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в мире, мид германии, мид украины, северный поток — 2, киев, еврокомиссия, балтийское море, дмитрий кулеба, россия, анналена бербок
14:32 17.01.2022 (обновлено: 15:09 17.01.2022)
 
Кулеба обсудил с главой МИД Германии "Северный поток — 2"

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с главой МИД Германии вопрос "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Сварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море. Архивное фото
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы "Северного потока — 2", а также проведение саммита в "нормандском формате".
Глава МИД ФРГ в понедельник находится с рабочим визитом на Украине.
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"Основная часть наших переговоров была посвящена российской агрессии, мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта ( в Донбассе - ред.). Наша совместная цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата". Украина совместно с Германией привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть Россию за стол переговоров… Мы также обсудили вопрос "Северного потока — 2", - сказал Кулеба на совместном брифинге с немецкой коллегой.
По его словам, стороны обсудили не только вопрос Донбасса, но и Крым. "Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать совместным лидером в "Крымской платформе" по направлению политики непризнания", - сказал министр.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлен немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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В миреМИД ГерманииМИД УкраиныСеверный поток — 2КиевЕврокомиссияБалтийское мореДмитрий КулебаРоссияАнналена Бербок
 
 
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