https://ria.ru/20220117/ukraina-1768212372.html
Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров
Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров - РИА Новости, 17.01.2022
Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров
Для украинского режима никакого плана "б" в Донбассе быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:15
2022-01-17T14:15
2022-01-17T15:49
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Для украинского режима никакого плана "б" в Донбассе быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Кроме того, министр сказал, что Украина фактически находится под внешним управлением США, а Вашингтон может заставить Киев выполнять свои обязательства.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068783.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:15 17.01.2022 (обновлено: 15:49 17.01.2022)
Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров назвал недопустимым план "Б" для Украины вместо Минских соглашений