https://ria.ru/20220117/ukraina-1768212372.html

Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров

Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров - РИА Новости, 17.01.2022

Для Украины нет альтернативы Минским соглашениям, заявил Лавров

Для украинского режима никакого плана "б" в Донбассе быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:15

2022-01-17T14:15

2022-01-17T15:49

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ситуация в днр и лнр

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сергей лавров

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Для украинского режима никакого плана "б" в Донбассе быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Кроме того, министр сказал, что Украина фактически находится под внешним управлением США, а Вашингтон может заставить Киев выполнять свои обязательства.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068783.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия