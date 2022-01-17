https://ria.ru/20220117/ukraina-1768185481.html

Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск

Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск - РИА Новости, 17.01.2022

Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск

Подозреваемый по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:19

2022-01-17T12:19

2022-01-17T12:19

в мире

украина

служба безопасности украины

владимир демчишин

государственное бюро расследований украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Подозреваемый по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск, его местонахождение неизвестно, заявила в понедельник советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. ГБР вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел."Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается", - сказала Сапьян на брифинге. Других деталей она не уточнила.СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее он был продлен до 14 января. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины, владимир демчишин, государственное бюро расследований украины