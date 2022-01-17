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Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск
Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск - РИА Новости, 17.01.2022
Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск
Подозреваемый по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:19
2022-01-17T12:19
в мире
украина
служба безопасности украины
владимир демчишин
государственное бюро расследований украины
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Подозреваемый по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск, его местонахождение неизвестно, заявила в понедельник советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. ГБР вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел."Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается", - сказала Сапьян на брифинге. Других деталей она не уточнила.СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее он был продлен до 14 января. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.
https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, владимир демчишин, государственное бюро расследований украины
12:19 17.01.2022
 
Экс-главу Минэнерго Украины объявили в международный розыск

Экс-главу Минэнерго Украины Демчишина объявили в международный розыск по делу об угле

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Подозреваемый по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск, его местонахождение неизвестно, заявила в понедельник советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. ГБР вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел.
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"Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается", - сказала Сапьян на брифинге. Других деталей она не уточнила.
СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.
Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее он был продлен до 14 января. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.
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