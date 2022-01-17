https://ria.ru/20220117/ukraina-1768177644.html

Франция и Германия призвали к полному выполнению Минских соглашений

Франция и Германия призвали к полному выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 17.01.2022

Франция и Германия призвали к полному выполнению Минских соглашений

Франция и Германия считают выполнение минских договоренностей единственным решением конфликта в Донбассе и направляют усилия для этого в рамках "нормандского... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:50

2022-01-17T11:50

2022-01-17T11:50

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Франция и Германия считают выполнение минских договоренностей единственным решением конфликта в Донбассе и направляют усилия для этого в рамках "нормандского формата", заявил посол Франции в РФ Пьер Леви."По этому поводу (Минских соглашений) Франция и Германия направляет свои усилия в рамках "нормандского формата" на полное их выполнение, они остаются единственной базой для решения конфликта в Донбассе", - сказал он в ходе брифинга, посвященного председательству Франции в Совете ЕС.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220114/frantsiya-1767894271.html

https://ria.ru/20220113/mid-1767689245.html

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в мире, киев, оон, франция, нато, совет ес, ситуация в днр и лнр, пьер леви, россия