Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева, заявила глава МИД
Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин даст понять Киеву, что переговоров за спиной Украины нет
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Берлин даст понять Киеву, что переговоров за спиной Украины нет, окажет помощь в киберзащите и укреплении экономики, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Министр посетит Киев в понедельник, во вторник состоится ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
"В Киеве я хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не только продолжаем выполнять свои обязательства - сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений является хорошей возможностью для обновления. Для меня это означает прежде всего помощь в укреплении потенциала Украины. Поэтому я хочу рассказать об инициативах по устойчивой модернизации украинской энергетики, развитии рынка зеленого водорода и предложениях поддержки киберзащиты", - сказала Бербок.
Министр добавила, что собирается "выяснить на месте" в Киеве и в Москве, есть ли "готовность найти решения по дипломатическим каналам" для украинского урегулирования, "прежде всего, чтобы снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей".