https://ria.ru/20220117/ukraina-1768167417.html

Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева, заявила глава МИД

Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева, заявила глава МИД - РИА Новости, 17.01.2022

Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева, заявила глава МИД

Берлин даст понять Киеву, что переговоров за спиной Украины нет, окажет помощь в киберзащите и укреплении экономики, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:03

2022-01-17T11:03

2022-01-17T11:03

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Берлин даст понять Киеву, что переговоров за спиной Украины нет, окажет помощь в киберзащите и укреплении экономики, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Министр посетит Киев в понедельник, во вторник состоится ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.Министр добавила, что собирается "выяснить на месте" в Киеве и в Москве, есть ли "готовность найти решения по дипломатическим каналам" для украинского урегулирования, "прежде всего, чтобы снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей".

https://ria.ru/20220117/posol-1768137644.html

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