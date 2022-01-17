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Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ
Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ - РИА Новости, 17.01.2022
Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ
Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова подала вторую жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его административные аресты за репост... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:18
2022-01-17T14:18
общество
москва
дмитрий аграновский
московская городская дума
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
кирилл щитов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова подала вторую жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его административные аресты за репост материалов о несанкционированных акциях, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дмитрий Аграновский.Удальцов, напомнил юрист, был дважды арестован на 10 суток за репосты информации о планируемых акциях. Суды посчитали репост информации о мероприятиях участием в их организации, отметил Аграновский."Мы с этим не согласны и считаем, что в действиях Удальцова нет состава административного правонарушения. Кроме того, считаем, что в обоих решениях судов об аресте был скрытый смысл – два этих решения по надуманным основаниям позволили продлить и ужесточить Сергею Удальцову так называемый административный надзор, то есть фактический запрет на политическую деятельность", - заявил адвокат.В жалобе он заявил о нарушении ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.Речь о сентябрьских несогласованных акциях КПРФ в центре Москвы, проведенных из-за несогласия КПРФ с итогами последних выборов в Госдуму. Сами коммунисты называли, в частности, акцию 25 сентября встречей депутатов с электоратом, однако власти Москвы сочли ее нарушающей закон о подобных мероприятиях.Акции прошли несмотря на запрет их проводить в связи с пандемией и риском массовых заражений и многочисленные предупреждения полиции и прокуратуры. Ряду организаторов этих мероприятий были выписаны предостережения о недопустимости нарушения закона, а глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов подчеркнул, что депутатам недопустимо нарушать закон в силу своего статуса.Впоследствии Тверской суд Москвы оштрафовал в общей сложности на 450 тысяч рублей депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву за организацию несогласованных акций.Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году. Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
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общество, москва, дмитрий аграновский, московская городская дума, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, кирилл щитов
14:18 17.01.2022
 
Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ

Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ на аресты за репост материалов об акциях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКоординатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова подала вторую жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его административные аресты за репост материалов о несанкционированных акциях, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дмитрий Аграновский.
Удальцов, напомнил юрист, был дважды арестован на 10 суток за репосты информации о планируемых акциях. Суды посчитали репост информации о мероприятиях участием в их организации, отметил Аграновский.
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Суд арестовал Удальцова за пост об акции на Пушкинской площади
"Мы с этим не согласны и считаем, что в действиях Удальцова нет состава административного правонарушения. Кроме того, считаем, что в обоих решениях судов об аресте был скрытый смысл – два этих решения по надуманным основаниям позволили продлить и ужесточить Сергею Удальцову так называемый административный надзор, то есть фактический запрет на политическую деятельность", - заявил адвокат.
В жалобе он заявил о нарушении ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Речь о сентябрьских несогласованных акциях КПРФ в центре Москвы, проведенных из-за несогласия КПРФ с итогами последних выборов в Госдуму. Сами коммунисты называли, в частности, акцию 25 сентября встречей депутатов с электоратом, однако власти Москвы сочли ее нарушающей закон о подобных мероприятиях.
Акции прошли несмотря на запрет их проводить в связи с пандемией и риском массовых заражений и многочисленные предупреждения полиции и прокуратуры. Ряду организаторов этих мероприятий были выписаны предостережения о недопустимости нарушения закона, а глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов подчеркнул, что депутатам недопустимо нарушать закон в силу своего статуса.
Впоследствии Тверской суд Москвы оштрафовал в общей сложности на 450 тысяч рублей депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву за организацию несогласованных акций.
Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году. Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ОбществоМоскваДмитрий АграновскийМосковская городская думаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФКирилл Щитов
 
 
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