Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ
Защита Удальцова направила новую жалобу в ЕСПЧ на аресты за репост материалов об акциях
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова подала вторую жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его административные аресты за репост материалов о несанкционированных акциях, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дмитрий Аграновский.
Удальцов, напомнил юрист, был дважды арестован на 10 суток за репосты информации о планируемых акциях. Суды посчитали репост информации о мероприятиях участием в их организации, отметил Аграновский.
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"Мы с этим не согласны и считаем, что в действиях Удальцова нет состава административного правонарушения. Кроме того, считаем, что в обоих решениях судов об аресте был скрытый смысл – два этих решения по надуманным основаниям позволили продлить и ужесточить Сергею Удальцову так называемый административный надзор, то есть фактический запрет на политическую деятельность", - заявил адвокат.
В жалобе он заявил о нарушении ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Речь о сентябрьских несогласованных акциях КПРФ в центре Москвы, проведенных из-за несогласия КПРФ с итогами последних выборов в Госдуму. Сами коммунисты называли, в частности, акцию 25 сентября встречей депутатов с электоратом, однако власти Москвы сочли ее нарушающей закон о подобных мероприятиях.
Акции прошли несмотря на запрет их проводить в связи с пандемией и риском массовых заражений и многочисленные предупреждения полиции и прокуратуры. Ряду организаторов этих мероприятий были выписаны предостережения о недопустимости нарушения закона, а глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов подчеркнул, что депутатам недопустимо нарушать закон в силу своего статуса.
Впоследствии Тверской суд Москвы оштрафовал в общей сложности на 450 тысяч рублей депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву за организацию несогласованных акций.
Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году. Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
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