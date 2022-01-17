https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768207318.html

Постпред при ОБСЕ заявил о росте числа учений на Украине с участием Запада

Постпред при ОБСЕ заявил о росте числа учений на Украине с участием Запада - РИА Новости, 17.01.2022

Постпред при ОБСЕ заявил о росте числа учений на Украине с участием Запада

Россия констатирует увеличение количества учений на территории Украины с участием западных военнослужащих, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:56

2022-01-17T13:56

2022-01-17T13:56

в мире

украина

киев

дмитрий песков

нато

александр лукашевич

обсе

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия констатирует увеличение количества учений на территории Украины с участием западных военнослужащих, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Этих учений (с западными военнослужащими - ред.) тоже, по наши данным, будет не менее 10, в прошлом году их было около семи", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html

https://ria.ru/20220114/usloviya-1767932519.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, александр лукашевич, обсе, россия