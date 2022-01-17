Постпред при ОБСЕ заявил о росте числа учений на Украине с участием Запада
Постпред при ОБСЕ Лукашевич заявил о росте числа учений на Украине с участием Запада
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия констатирует увеличение количества учений на территории Украины с участием западных военнослужащих, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Этих учений (с западными военнослужащими - ред.) тоже, по наши данным, будет не менее 10, в прошлом году их было около семи", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.