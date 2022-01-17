https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768197203.html

Учения России не связаны с ситуацией на Украине, заявил постпред при ОБСЕ

Учения России не связаны с ситуацией на Украине, заявил постпред при ОБСЕ - РИА Новости, 17.01.2022

Учения России не связаны с ситуацией на Украине, заявил постпред при ОБСЕ

Учения РФ на своей территории никак не связаны с процессом внутриукраинского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:06

2022-01-17T13:06

2022-01-17T13:12

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Учения РФ на своей территории никак не связаны с процессом внутриукраинского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Учения российских вооруженных сил на своей территории никак не связаны с процессом политического урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказал Лукашевич в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/obse-1768186566.html

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в мире, обсе, россия, безопасность, армия, украина, нато, александр лукашевич, военные