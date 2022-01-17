13:06 17.01.2022 (обновлено: 13:12 17.01.2022)
Учения России не связаны с ситуацией на Украине, заявил постпред при ОБСЕ
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: учения России не связаны с внутриукраинским урегулированием
© Фото : Минобороны РоссииТактико-специальное учение с военнослужащими зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье
© Фото : Минобороны России
Тактико-специальное учение с военнослужащими зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Учения РФ на своей территории никак не связаны с процессом внутриукраинского урегулирования, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Учения российских вооруженных сил на своей территории никак не связаны с процессом политического урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказал Лукашевич в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.