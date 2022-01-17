https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768186977.html

Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией

Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 17.01.2022

Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться "Союзная... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:26

2022-01-17T12:26

2022-01-17T12:28

россия

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться "Союзная решимость-2022", сообщил приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко в понедельник заслушал доклад о замысле совместного учения вооруженных сил Белоруссии и России. Глава государства отметил, что оно пройдет в феврале на южных и западных границах республики."Союзная решимость-2022". Президент утвердил замысел совместных учений с Россией", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".

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россия, безопасность, белоруссия, александр лукашенко