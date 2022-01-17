https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768186977.html
Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией
Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 17.01.2022
Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться "Союзная... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:26
2022-01-17T12:26
2022-01-17T12:28
россия
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться "Союзная решимость-2022", сообщил приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко в понедельник заслушал доклад о замысле совместного учения вооруженных сил Белоруссии и России. Глава государства отметил, что оно пройдет в феврале на южных и западных границах республики."Союзная решимость-2022". Президент утвердил замысел совместных учений с Россией", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".
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россия, безопасность, белоруссия, александр лукашенко
12:26 17.01.2022 (обновлено: 12:28 17.01.2022)
Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией
Совместные военные учения России и Белоруссии получили название "Союзная решимость"