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Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией

Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией - РИА Новости, 17.01.2022

Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что совместные учения с Россией необходимо провести на западных и южных белорусских границах. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:44

2022-01-17T11:44

2022-01-17T11:53

в мире

белоруссия

александр лукашенко

вооруженные силы рф

россия

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что совместные учения с Россией необходимо провести на западных и южных белорусских границах."Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным - ред.) еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими."Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", - добавил Лукашенко.

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы рф, россия