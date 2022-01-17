https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768159727.html

Лукашенко доложат о совместном учении России и Белоруссии

Лукашенко доложат о совместном учении России и Белоруссии - РИА Новости, 17.01.2022

Лукашенко доложат о совместном учении России и Белоруссии

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в понедельник доложат о совместном учении белорусских и российский вооруженных сил, сообщил приближенный к... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:17

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безопасность

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в понедельник доложат о совместном учении белорусских и российский вооруженных сил, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского главы Telegram-канал "Пул первого"."Совместное учение вооруженных сил Беларуси и России. Сегодня главнокомандующему доложат замысел маневров", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого".

https://ria.ru/20211229/ucheniya-1766033932.html

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безопасность, белоруссия, александр лукашенко, россия